VIDEO | Rețetele Juanitei | Tacos cu resturile de carne de la friptura de miel/ Redu risipa de mâncare folosind ce a rămas de la Paște

14 apr. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
Cuprins
  1. Ingrediente pentru tacos din resturi
  2. Preparare tacos anti-risipă

Sigur ți-a mai rămas ceva friptură de la paște. De miel, de pui, de ce a făcut fiecare. Redu risipa alimentară reutilizând tot ce mai ai prin frigider. Și fă pentru un prânz, o cină sau un pachet de luat la muncă niște tacos cu carne.

Ingrediente pentru tacos din resturi

  • Lipii mici de tacos (de la supermarket sau tortilla)
  • Carne (eu am pus de pulpă de miel)
  • Câteva roșii cherry
  • O ceapă verde
  • Brânză (eu am pus cașcaval)
  • Sos iute de roșii (poate fi un kechup cu chilli)
  • Smântînă
  • 1 avocado (opțional).

Preparare tacos anti-risipă

  • Dacă găsiți tacos, lipii din cele mici, le puneți 10 minute în cuptorul încins la 180 de grade chiar pe grătar să ia o formă de U. Ca în fotografie. Eu le-am cumpărat gata făcute și îndoite din producție, că sunt în Spania și aici ai mai multe opțiuni. Dacă nu găsești așa, iei tortilla obișnuită, o tai pe jumătate și o pui la cuptor să ia formă de tacos.
  • Umpli tacos-urile cu fășii sau bucățele de carne.
  • Razi deasupra brânză.
  • Încălvești 30 de sec la microunde.
  • Adaugi roșii cherry tăiate în sfertui și ceapă verde tocată rodele subțiri.
  • Apoi sos de roșii picant și smântână, dacă vrei și ceva avocado sau guacamole.

Poftă bună!

Pe aceeași temă

Disputandum
14 apr.
VIDEO | G4Food lansează „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” / Vineri, 17 aprilie, primul episod / Despre mâncare și război alături de Mehrzad Moghazehi
VIDEO | G4Food lansează „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” / Vineri, 17 aprilie, primul episod / Despre mâncare și război alături de Mehrzad Moghazehi
Connoisseur fără ifose
13 apr.
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 73): Surprize cu vinuri medaliate / Vermut, aperitiv, pelin: semnalul unei piețe de vin tot mai sofisticate
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 73): Surprize cu vinuri medaliate / Vermut, aperitiv, pelin: semnalul unei piețe de vin tot mai sofisticate
HoReCa
11 apr.
CEO-ul McDonald’s, ironizat după un clip viral cu un burger. „Dau vina pe mama mea”
CEO-ul McDonald’s, ironizat după un clip viral cu un burger. „Dau vina pe mama mea”
Nutriție
11 apr.
VIDEO | Tania Fântână, nutriționist: „Stomacul nostru nu știe că e Paștele” / Ghid pentru cumpărături fără excese și fără risipă
VIDEO | Tania Fântână, nutriționist: „Stomacul nostru nu știe că e Paștele” / Ghid pentru cumpărături fără excese și fără risipă
Agricultura în schimbare
10 apr.
VIDEO | Ștefan Pădure (APAR): „Mercosur ne afectează! Avem cel mai mare efectiv de Angus din Europa: Peste 100.000 de animale, rasă pură”
VIDEO | Ștefan Pădure (APAR): „Mercosur ne afectează! Avem cel mai mare efectiv de Angus din Europa: Peste 100.000 de animale, rasă pură”