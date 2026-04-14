Sigur ți-a mai rămas ceva friptură de la paște. De miel, de pui, de ce a făcut fiecare. Redu risipa alimentară reutilizând tot ce mai ai prin frigider. Și fă pentru un prânz, o cină sau un pachet de luat la muncă niște tacos cu carne.

Ingrediente pentru tacos din resturi

Lipii mici de tacos (de la supermarket sau tortilla)

Carne (eu am pus de pulpă de miel)

Câteva roșii cherry

O ceapă verde

Brânză (eu am pus cașcaval)

Sos iute de roșii (poate fi un kechup cu chilli)

Smântînă

1 avocado (opțional).

Preparare tacos anti-risipă

Dacă găsiți tacos, lipii din cele mici, le puneți 10 minute în cuptorul încins la 180 de grade chiar pe grătar să ia o formă de U. Ca în fotografie. Eu le-am cumpărat gata făcute și îndoite din producție, că sunt în Spania și aici ai mai multe opțiuni. Dacă nu găsești așa, iei tortilla obișnuită, o tai pe jumătate și o pui la cuptor să ia formă de tacos.

Umpli tacos-urile cu fășii sau bucățele de carne.

Razi deasupra brânză.

Încălvești 30 de sec la microunde.

Adaugi roșii cherry tăiate în sfertui și ceapă verde tocată rodele subțiri.

Apoi sos de roșii picant și smântână, dacă vrei și ceva avocado sau guacamole.

Poftă bună!