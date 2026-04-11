Printre acestea, ciorba de miel, drobul, dar mai ales friptura de miel la cuptor. Eu o fac după o rețetă clasică, cu ingrediente simple, dar urmând corect pașii pentru a avea la final un preparat fraged și suculent și cu o crustă crocantă.
Ingrediente friptură de miel
O pulpă întreagă și un rând de coaste de miel
O căpățănă de usturoi
50 ml ulei de măsline extravirgin
200 ml vin roșu
200–250 ml apă
1 linguriță boia dulce (opțional, eu nu am pus)
1 linguriță rozmarin (uscat), eu am pus câteva fire proaspăt
Sare și piper, după gust.
Preparare friptură
- Carnea de miel se spală și se șterge cu prosoape de hârtie.
- Carnea se condimentează uniform cu sare, piper, boia și rozmarin, după care se stropește cu ulei și vin.
- Se lăsă la marinat peste noapte sau timp de 1-2 ore măcar, la rece.
- Ulterior, carnea se așază într-o tavă de cuptor.
- Tava se acoperă cu foaie de copt apoi folie de aluminiu și se introduce în cuptorul preîncălzit la 160°C pentru trei ore.
- Spre final se ridică temperatura la 180 de grade, pentru o oră și folia se îndepărtează pentru a permite rumenirea uniformă. În acest interval, carnea se stropește periodic cu sosul format în tavă, pentru a preveni uscarea.
Servirea fripturii la masa de Paște
După scoaterea din cuptor, friptura se lasă să se odihnească timp de 10–15 minute înainte de porționare.
Preparatul se servește cald, alături de garnituri precum cartofi la cuptor, legume sau salată verde.
Paște fericit!
