Cum a descoperit Prințesa Kate secretul preparării pastelor de casă în cursul vizitei din nordul Italiei

14 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto: streetinsider.com
Cuprins
  1. De la educație, la tradiția din farfurie
  2. Lecția de „tortelli” la ferma Al Vigneto
  3. Tradiții transmise prin gătit

Aflată într-o vizită oficială în nordul Italiei, Prințesa de Wales a schimbat protocoalele regale cu tradițiile culinare din celebra „Vale a Gastronomiei”. Joi, în mijlocul peisajului colinar dintre Reggio Emilia și Parma, Kate a descoperit secretele pastelor făcute în casă, într-o regiune care a dat lumii celebrul Parmigiano Reggiano.

De la educație, la tradiția din farfurie

Vizita Prințesei în Italia nu a fost doar una de plăcere, ci a avut o componentă socială solidă, fiind dedicată dezvoltării timpurii a copiilor, cauza sa de suflet. După ce miercuri a fost aclamată de sute de persoane în Reggio Emilia, oraș-etalon în educația preșcolară, joi dimineață, Kate a explorat latura creativă a învățării.

Prințesa a vizitat Centrul Remide, un spațiu inovator unde deșeurile sunt salvate și transformate în instrumente educaționale, demonstrând cum sustenabilitatea și curiozitatea celor mici pot merge mână în mână.

Lecția de „tortelli” la ferma Al Vigneto

Momentul culminant al zilei a avut loc la ora prânzului, la ferma Al Vigneto. Sub privirea atentă a bucătarului-șef Ivan Lampredi, soția moștenitorului tronului britanic a învățat tehnica preparării de „tortelli”.

Aceste paste umplute, emblematice pentru gastronomia italiană, sunt de obicei îmbogățite cu ricotta și ierburi aromatice, însă localnicii mândri le prepară și cu variante de dovleac sau anghinare. Gestul simbolic de a găti a subliniat recunoașterea internațională a bucătăriei italiene, inclusă recent de UNESCO în patrimoniul cultural imaterial al omenirii.

Tradiții transmise prin gătit

Înainte de a părăsi Peninsula, agenda Prințesei a inclus întâlniri emoționante cu familii locale numeroase. Obiectivul a fost observarea modului în care legăturile dintre generații, grija reciprocă și creativitatea sunt transmise prin ritualuri zilnice simple, precum pregătirea mesei.

Oficialii italieni au subliniat că vizita a reușit să evidențieze modul în care tradiția culinară nu este doar despre mâncare, ci despre stabilitatea și rădăcinile pe care copiii le primesc în cadrul familiei.

