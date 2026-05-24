Ce se întâmplă cu glicemia dacă mănânci paste de mai multe ori pe săptămână / Avantajul pastelor reci sau renîncălzite

24 mai 2026, Nutriție
Pastele au reputația unui aliment care crește rapid glicemia, însă efectul lor asupra organismului depinde de mai mulți factori, de la tipul de paste și timpul de fierbere, până la ingredientele cu care sunt combinate. Specialiștii spun că, în anumite condiții, pastele pot avea un impact mai moderat asupra glicemiei decât alte surse de carbohidrați rafinați, conform Very Well Health.

Pastele „al dente” pot avea un efect mai blând asupra glicemiei

Deși sunt bogate în carbohidrați, pastele au o structură care încetinește digestia amidonului. Din acest motiv, indicele lor glicemic poate fi mai redus decât cel al pâinii albe sau al orezului alb instant. Un rol important îl are și modul de preparare.

Pastele gătite „al dente” se digeră mai lent, ceea ce înseamnă o creștere mai graduală a glicemiei. În schimb, pastele fierte excesiv sunt descompuse mai rapid de organism și pot duce la creșteri mai accentuate ale nivelului de zahăr din sânge. Porțiile mari amplifică, la rândul lor, răspunsul glicemic.

Consumul frecvent poate influența răspunsul la insulină

Atunci când pastele sunt consumate frecvent, organismul este expus repetat la cantități importante de carbohidrați, ceea ce determină secreția de insulină pentru reglarea glicemiei. În cazul persoanelor cu rezistență la insulină sau diabet, mesele bogate în carbohidrați pot duce la variații mai mari ale glicemiei după masă.

Specialiștii subliniază însă că pastele nu trebuie eliminate complet din alimentație. Contează mai ales contextul general al mesei și frecvența consumului.

Cu ce combini pastele contează la fel de mult ca porția

Efectul pastelor asupra glicemiei este influențat semnificativ de ingredientele adăugate în farfurie. Asocierea cu proteine, fibre și grăsimi sănătoase poate încetini digestia și poate reduce vârfurile glicemice după masă.

De exemplu:

  • carnea slabă, peștele, fructele de mare sau leguminoasele încetinesc absorbția carbohidraților;
  • legumele cresc aportul de fibre;
  • sosurile pe bază de brânzeturi sau uleiuri modifică viteza cu care glucoza ajunge în sânge.

Astfel, două porții similare de paste pot avea efecte diferite asupra glicemiei, în funcție de combinațiile alimentare.

Pastele reci sau reîncălzite pot avea un avantaj

Modul în care sunt păstrate după gătire schimbă structura amidonului. Când pastele sunt răcite și apoi consumate reci sau reîncălzite, o parte din amidon se transformă în amidon rezistent, care se comportă asemănător fibrelor alimentare.

Acest tip de amidon încetinește digestia și poate reduce creșterile bruște ale glicemiei. Din acest motiv, o salată de paste reci sau pastele reîncălzite pot avea un impact metabolic diferit față de cele proaspăt fierte.

Variantele integrale oferă mai multe fibre

Pastele integrale conțin mai multe fibre și micronutrienți decât variantele rafinate. Fibrele contribuie la eliberarea mai lentă a glucozei în sânge și pot susține o sensibilitate mai bună la insulină.

Nutriționiștii recomandă și alte soluții pentru reducerea impactului glicemic:

  • alegerea pastelor integrale sau pe bază de leguminoase;
  • combinarea pastelor clasice cu „tăiței” din legume;
  • controlul porțiilor consumate la o masă.

Nu știi ce să alegi dintre iaurt și kefir? Dr. Sorina Ispas recomandă consumul alternativ: „Ambele sunt benefice, dar kefirul are un ușor avantaj în privința diversității probioticelor"
Un aliment banal din bucătărie ar putea ajuta inima mai mult decât credem / Cum influențează ovăzul tensiunea arterială, specialiștii explică mecanismul din spatele efectului
Nutriția și stilul de viață pentru fertilitatea masculină: ce influențează cu adevărat calitatea spermatozoizilor / Explicațiile nutriționistului Tania Fântână
Angela Stănescu (ARIG): „Mulți văd dieta fără gluten ca pe o dietă sănătoasă, fără să citească eticheta produsului" / „Excluderea glutenului se face numai după indicația medicului"
STUDIU „Fast-food-ul" și dulciurile din copilărie modifică ireversibil creierul, chiar dacă la maturitate mănânci sănătos
Plasturii pentru intoleranța la lactoză chiar funcționează? / Medicii explică ce efect au și cum funcționază
