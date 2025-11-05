Ne place puiul, dar a-l pregăti mereu simplu la grătar sau cuptor devine plictisitor. Așa că oricând e binevenită o variație, mai ales că dacă îl combinăm cu un sos și îl punem la cuptor, operațiunea ne va lua câteva minute de muncă. Evident dacă avem sosul gata pregătit. Iar sosul se poate face o dată în cantitate mai mare și păstrat în borcane pentru a fi utilizat la nevoie.

Ingrediente

Pui – în funcție de numărul de persoane, pot fi piept, pulpe, ciocănele sau alte părți, după gust

Sos de vinete să acopere puiul

Un pahar de vin alb sau roșu

Sare, piper, condimente după gust (foaie dafin, oregano, rozmarin).

Preparare sos de vinete

Se coc vinetele și ardeii în cantități egale. Se curăță de coji și de sâmburi, se taie grosier.

Se taie mai mare câteva cepe. La 2 kg de vinete și două de ceapă (înainte de a le coace), punem 1 kg de ceapă. Dacă doriți puteți pune și usturoi, câțiva căței întregi și zdrobiți cu cuțitul.

Se pune ceapa la călit în 250 – 300 de ml de ulei, iar când e rumenită, adăugăm ardeii copți și usturoiul. Plus 500 de ml de bulion de roșii la cantitățile indicate mai sus.

Punem și vinetele după 10 min și lăsăm totul să fiarbă cam o oră sau punem într-o oală sub presiune/cooker jumătate de oră. Eu am pus pe lângă sare și piper și 2 foi de dafin.

La final băgăm totul în blender până ajunge un sos uniform, punem în borcane sterilizate și pasteurizăm.

Îl putem folosi cu carne, legume, cartofi, orez, paste.

Dacă folosiți alte cantități, adaptați totul respectând proporțiile: aceeași cantitate de vinete și ardei în stare naturală – ceapă la jumătate din cantitatea de vinete sau ardei – roșii, un sfert – ulei, o șesime sau o optime, după gust. Sare, piper, foi de dafin sau ce vă place.

Preparare pui cu sos de vinete

Se pune puiul într-o tavă pentru cuptor, se asezonează cu sare și piper. Se toarnă sos deasupra, apoi un pahar de vin.

Se pune tava în cuptorul preîncălzit la 180-200 de grade C. Dacă vreți îi mai puteți pune oregano sau rozmarin sau ce vă place. Lăsăm la cuptor 30-45 de minute, să scadă și să fie puiul gătit.

Se poate servi cu piure, paste, orez, cartofi copți, legume și/sau salată de crudități.

Poftă bună!