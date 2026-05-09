Un frigider curat nu ține doar de estetică, ci și de siguranța alimentelor. Resturile uitate în spate, legumele alterate sau micile scurgeri lăsate „pentru mai târziu” pot favoriza apariția bacteriilor și a mucegaiului, iar mirosurile neplăcute apar mai repede decât ai crede. Iată ce reguli urmează oamenii care au mereu ordine în frigider, potrivit Southernliving.

Vestea bună este că oamenii care reușesc să păstreze frigiderul mereu curat nu fac neapărat curățenie ore întregi. În schimb, au câteva obiceiuri simple și constante care previn haosul înainte să apară.

Șterg imediat orice urmă de murdărie

Puțin ketchup scurs pe raft sau câteva picături de lapte par neimportante pe moment, însă odată uscate devin mult mai greu de curățat.

O regulă simplă: orice pată apărută în frigider se șterge imediat cu un burete umed sau o lavetă.

Același lucru este valabil și pentru borcane sau sticle lipicioase înainte de a fi puse înapoi pe raft.

Verifică des legumele și fructele

Un singur fruct stricat poate accelera alterarea celorlalte produse din sertar, mai ales în cazul fructelor de pădure, spanacului sau salatei verzi.

Persoanele care își păstrează frigiderul curat obișnuiesc să verifice rapid sertarele o dată la câteva zile și să arunce imediat produsele alterate.

Pun alimentele mai vechi în față

Resturile uitate în spatele raftului sunt printre cele mai frecvente motive pentru care se face risipă alimentară.

Un truc simplu este rotirea produselor: cele care expiră mai repede sau au fost deschise primele sunt mutate în față, unde pot fi văzute ușor.

Folosesc cutii și organizatoare

Iaurturile, sosurile sau legumele depozitate în recipiente separate creează mai puțin haos și limitează murdăria atunci când ceva se varsă.

Cutiile transparente ajută și la organizare, pentru că vezi rapid ce ai deja în frigider.

Carnea crudă stă mereu pe raftul de jos

Carnea crudă poate lăsa lichide care contaminează alte alimente. Din acest motiv, este recomandat să fie păstrată pe raftul inferior, de preferat într-un recipient sau într-o pungă separată.

Pun prosoape de hârtie în sertarele pentru legume

Un truc simplu folosit de multe persoane este tapetarea sertarelor cu prosoape de hârtie, care absorb umezeala în exces și ajută legumele să reziste mai mult timp.

În plus, sertarele se curăță mult mai ușor.

Fac o curățare rapidă în fiecare săptămână

În locul unei curățenii generale rare și obositoare, oamenii care au frigiderul mereu curat preferă ștergeri rapide, făcute constant.

Câteva minute pe săptămână sunt suficiente pentru a preveni acumularea petelor și a firimiturilor.

Folosesc bicarbonat de sodiu împotriva mirosurilor

Un recipient deschis cu bicarbonat de sodiu, lăsat într-un colț al frigiderului, poate absorbi mirosurile neplăcute.

Acesta ar trebui schimbat aproximativ o dată la trei luni.

Spală periodic rafturile și sertarele

De câteva ori pe an, sertarele și rafturile detașabile ar trebui scoase și spălate cu apă caldă și detergent de vase.

Este momentul ideal și pentru curățarea zonelor greu accesibile din frigider.

Verifică frigiderul înainte de cumpărături

Un frigider supraîncărcat este mai greu de organizat și de curățat. În plus, crește riscul să uiți alimente care expiră.

Persoanele organizate obișnuiesc să verifice ce au deja înainte să meargă la cumpărături și să arunce produsele expirate sau uitate prin sertare.