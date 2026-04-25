Obiceiul de a bea cafeaua imediat după trezire, pe stomacul gol, este foarte răspândit, însă medicii atrag atenția că acest ritual poate influența echilibrul hormonal, în special nivelul de cortizol. Medicul endocrinolog Vlad Rădulescu, invitat în emisiunea Fântâna de sănătate realziată la G4Food de nutriționista Tania Fântână, a explicat cum acționează cafeaua asupra organismului și care este momentul optim pentru consum.

Potrivit medicului, efectul principal al cafelei este legat de inhibarea adenozinei, un compus implicat în reglarea somnului. „Cafeaua acționează prin inhibarea adenozinei, iar când efectul dispare, revine senzația de somn”, explică specialistul.

În același timp, consumul de cafea influențează și nivelul de cortizol, hormonul asociat stresului, care este în mod natural crescut dimineața.

Cafeaua pe stomacul gol și cortizolul

Medicul atrage atenția că băută pe stomacul gol, cafeaua poate menține nivelul de cortizol ușor crescut pentru mai mult timp. „Nu este vorba de un cortizol patologic, dar pe termen lung poate întreține o stare de inflamație cronică ușoară în organism”, precizează acesta. Această inflamație de intensitate redusă poate deveni, în timp, un semnal de alarmă pentru sănătate.

Specialiștii recomandă ca prima cafea să nu fie consumată imediat după trezire. Recomandat este după ce organismul a primit deja un aport alimentar. „Ideal ar fi să nu bem cafeaua imediat ce ne-am trezit, ci după micul dejun”, explică medicul. Această abordare ajută la stabilizarea nivelului de cortizol și la evitarea unor fluctuații hormonale inutile.

Laptele în cafea, permis cu moderație

În ceea ce privește obiceiul de a adăuga lapte în cafea, medicul spune că nu există motive de îngrijorare, atât timp cât acesta este inclus în aportul caloric zilnic. „Dacă lăpticul se încadrează în necesarul caloric și ne face plăcere, nu văd o problemă”, afirmă specialistul.

Medicii subliniază că alimentația nu trebuie să fie ghidată exclusiv de reguli stricte, ci și de preferințe personale. „Nu putem respecta doar reguli și să uităm complet de ce ne face plăcere”, punctează medicul endocrinolog.

Deși cafeaua rămâne una dintre cele mai populare băuturi, momentul consumului poate face diferența. Specialiștii recomandă evitarea cafelei pe stomacul gol și integrarea acesteia într-o rutină alimentară echilibrată, pentru a proteja sănătatea hormonală pe termen lung.