Ce mănâncă Taylor Swift în turneu: preparatul simplu care apare pe lista ei VIP din culise

25 apr. 2026, Articole / Reportaje
Sursa foto: Fabio Diena | Dreamstime.com

În spatele concertelor spectaculoase există o listă mult mai pragmatică: ce trebuie să găsească artistul în culise. De la apă și gustări până la detalii foarte specifice, totul este trecut într-un document numit „rider”. Unele sunt extravagante. Altele, surprinzător de normale. În cazul lui Taylor Swift, lista arată mai degrabă ca un coș de cumpărături obișnuit, potrivit Mashed.

Em cazul lui Taylor Swift, lista este surprinzător de simplă.

În cazul lui Taylor Swift, lista este surprinzător de simplă. O versiune mai veche a riderului arată că preferă gustări ușoare, băuturi obișnuite și câteva preparate confortabile, printre care și macaroane cu brânză la cutie.

Preparatul este unul dintre cele mai populare în Statele Unite și este cunoscut pentru faptul că se prepară rapid și are un gust constant. Pe listă apar și ingrediente precum untul și brânza cheddar rasă, ceea ce sugerează că poate fi adaptat ușor, în funcție de preferințe.

Preparatul simplu care nu lipsește din backstage

Pe lângă acest preparat, lista include și alte produse foarte „normale”: chipsuri tortilla, popcorn pentru microunde, mezeluri, legume proaspete și brânză cottage. Apar și dulciuri, precum bomboane tip licorice sau lapte cu ciocolată, dar și deserturi precum prăjituri sau înghețată.

Macaroanele cu brânză sunt un aliment foarte răspândit în SUA, unde, potrivit datelor companiei producătoare de cele mai populare sortimente, se vindeau la un moment dat aproximativ un milion de cutii pe zi.

Preferința nu este neobișnuită nici în rândul altor vedete. Actori precum Jack Black, Drew Barrymore sau Ryan Reynolds au vorbit, la rândul lor, despre faptul că apreciază acest tip de preparat simplu.

După ce lista a devenit publică, reacțiile fanilor au fost rapide. Mulți au remarcat cât de familiară este selecția, comparând-o cu propriile obiceiuri alimentare.

Miliardară cu gusturi simple

Taylor Swift nu e doar un fenomen muzical, ci și unul financiar. A devenit miliardară în 2023, iar averea ei este estimată astăzi la aproximativ 2 miliarde de dolari, construită aproape integral din muzică și turnee . În prezent, este considerată cea mai bogată artistă din industria muzicală, un statut consolidat în special după succesul uriaș al turneului „Eras Tour” .

