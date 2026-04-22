Consumatorii de carne de peşte din Grecia ar trebui să consume în special specii invazive, pentru a contribui la limitarea răspândirii acestora, care ameninţă fauna marină locală

22 apr. 2026, Articole / Reportaje
Consumatorii de carne de peşte din Grecia ar trebui să consume în special specii invazive, pentru a contribui la limitarea răspândirii acestora, care ameninţă fauna marină locală
FOTO: Freepik
Cuprins
  1. Prezenţă puternică a speciilor non-indigene
  2. Ghidul WWF pentru produsele din peşte şi fructe de mare

WWF (Fondul Mondial pentru Natură) i-a îndemnat miercuri pe amatorii de carne de peşte din Grecia să consume în special specii invazive, pentru a contribui la limitarea răspândirii acestora, care ameninţă fauna marină locală, informează AFP, transmite Agerpres.

Prezenţă puternică a speciilor non-indigene

„Există o nouă realitate pe piaţă, în special în sudul Greciei şi în insulele din Dodecanez, unde există o prezenţă puternică a speciilor non-indigene”, a declarat Panagiota Stappa, de la programul marin al WWF, într-o conferinţă de presă.

„Puţin câte puţin, tot mai multe specii de peşti alohtoni vor apărea pe piaţă”, a adăugat ea.

Până în prezent, pescarii greci aruncau peste bord peştii din anumite specii, deoarece consumatorii nu ştiau că aceştia sunt perfect comestibili, a precizat un specialist local din cadrul WWF, Michalis Margaritis.

Ghidul WWF pentru produsele din peşte şi fructe de mare

Ediţia revizuită a fost publicată miercuri (www.fishguide.wwf.gr) și enumeră peste o sută de specii disponibile pe piaţa grecească.

Dintre acestea, 13 specii invazive nu figurau încă în precedenta versiune a ghidului, publicată în 2015.

„Am citat doar speciile care sunt cel mai uşor de consumat”, a subliniat Michalis Margaritis.

Printre speciile invazive se numără, în special, crevetele-brun (Panaeus aztecus) şi crabul-albastru (Callinectes sapidus), originare din Oceanul Atlantic, care pot fi găsite de acum în nordul Mării Egee, iar puţin mai la sud a început să fie detectat şi peştele-leu (Pterois miles), provenit din Oceanul Indian.

