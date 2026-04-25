Shawarma, unul dintre cele mai populare preparate de tip street food din România, arată complet diferit față de varianta sa originală din Orientul Mijlociu, spune chef-ul iranian Mehrzad Moghazehi, invitat în primul episod al podcastului „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir”, lansat de G4Food.

Primul episod din „DISPUTANDUM” deschide o discuție despre gusturi, identitate și felul în care mâncarea se transformă atunci când trece dintr-o cultură în alta.

Invitatul, chef Mehrzad Moghazehi, vorbește despre diferențele majore dintre preparatele originale din Orientul Mijlociu și versiunile lor adaptate pentru piața românească, folosind ca exemplu chiar shawarma – un preparat aparent familiar, dar profund modificat.

Cum arată, de fapt, shawarma originală

„În Iran, noi nu avem shawarma. Adică originea nu e din Iran. Noi, iranienii, cunoaștem döner kebab-ul din Turcia, care pe vremuri, când eram eu mic, era doar carne de oaie și vită sau un mix dintre ele, carne cu salată verde, roșii, ceapă și un sos.

Unii puneau și castraveți murați, dar de multe ori nu erau nici aceia. Și un pic de pul biber. Asta se mânca în Turcia. Fără cartofi, fără varză, fără enșpe mii de sosuri și așa.

Dar astăzi, shawarma s-a adaptat pe gustul românilor, să zic. Asta din România. Că dacă te duci și mănânci un gyros, ăla e altfel. Are tzatziki sau un usturoi sau sos simplu. De obicei era doar tzatziki în pită, carne.”, a explicat chef Mehrzad Moghazehi în cadrul poodcastului.

Experiența directă din regiune

Diferența este confirmată și de experiența directă a gazdei podcastului, Cosmin Dragomir:

„Și pe mine m-a uimit. Eu am mâncat în zona aceea, în Iordania, iar preparatul era într-o lipie extrem de subțire. Carne, pătrunjel și, cred, puțină ceapă cu sumac.”

O discuție mai amplă despre gust și identitate

Podcastul „DISPUTANDUM” nu se oprește însă la acest exemplu. Discuția merge mai departe, către teme mai largi: identitate culinară, educația gustului și felul în care cultura influențează ceea ce ajunge în farfurie.

Primul episod, cu Mehrzad Moghazehi, este disponibil pe platformele G4Food și marchează începutul unei serii dedicate analizei gastronomiei dincolo de rețete – ca fenomen cultural și social.