După o sesiune de vânătoare de trufe prin pădurile din nordul Spaniei, alături de câinii antrenați de Joquim și Tereza, oaspeții sunt invitați să descopere aromei acestui „diamant negru”. Pe terasa primitoare a casei, fiul cel mare al familiei povestește cu mândrie despre rețetele locale, păstrate intacte de generații și rafinate prin adăugarea prețioaselor ciuperci.

Toast cu emulsie de trufă și ulei

Simplitatea atinge apogeul în aceste felii de pâine prăjită, acoperite cu un amestec intens de trufă rasă și ulei de măsline de producție proprie.

Deși proporțiile exacte rămân un secret al „chef-ei” casei, gustul este intens și special. Este un preparat care necesită doar tihnă și un pahar de vin bun pentru a fi savurat la adevărata sa valoare.

