VIDEO | Chef Traian Galleguillos: „Nu complicați grătarul de vită. Carnea bună are nevoie de puțin: sare, pier, puțin unt și 2 crenguțe de rozmarin” / Cum să faci un grătar „corect” de 1 mai

25 apr. 2026, Rețete
Odată cu începutul sezonului de grătar, alegerea cărnii și modul de preparare devin esențiale pentru un rezultat reușit. Chef Traian Galleguillos explică, pentru G4Food, că punctul de plecare nu este tehnica, ci tipul de carne și, evident, bugetul fiecăruia.

Pentru cei fără experiență, recomandarea este simplă: să aleagă piese potrivite pentru gătire rapidă. „Mușchiul de vită și antricotul sunt cele mai potrivite pentru grătar. Pot fi și variante cu os, cum este tomahawk-ul”, spune chef-ul. Alte piese, precum pulpa sau pieptul, au nevoie de gătire lentă, chiar și 4-5 ore, și nu sunt potrivite pentru un grătar clasic.

Dacă este gătită prea mult, devine gumoasă

O variantă mai puțin cunoscută, dar apreciată pentru gust, este „stir steak”, o bucată intercostală care trebuie tratată cu atenție. „Nu trebuie dusă spre well-done. Cel mult medium sau medium-rare. Dacă este gătită prea mult, devine gumoasă. Și e important să fie tăiată pe contra-fibră”, explică el.

În ceea ce privește condimentarea, abordarea este minimalistă. „Dacă avem o carne de calitate, nu trebuie să o încărcăm. Sare, piper, câteva rămurele de rozmarin și puțin unt, adăugat spre final, sunt suficiente”, spune Traian Galleguillos.

Chef Traian Galleguillos și Iulian Chivu, Executive Chef Gastronometro, au gătit carne de vită în cadrul unui eveniment de lansare a catalogului cu produse spaniole, care vor fi disponibile permanent în METRO.

