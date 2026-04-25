De ce ciocolata neagră poate fi benefică pentru organism / Specialiștii explică rolul flavonoidelor și limitele consumului, pentru ca beneficiile să nu se transforme în daune asupra sănătății

25 apr. 2026, Nutriție
De ce ciocolata neagră poate fi benefică pentru organism / Specialiștii explică rolul flavonoidelor și limitele consumului, pentru ca beneficiile să nu se transforme în daune asupra sănătății
Sursa foto: Pexels

Ciocolata neagră este adesea percepută ca o alternativă mai sănătoasă la dulciurile clasice. Un nou articol aduce în prim-plan motivele pentru care această percepție nu este doar un mit. Specialiștii arată că produsele cu un conținut ridicat de cacao pot avea efecte benefice asupra organismului, dacă sunt consumate în cantități moderate.

Principalul motiv pentru care ciocolata neagră este considerată sănătoasă ține de compoziția sa. Conține flavonoide, substanțe vegetale cu rol antioxidant puternic. Acestea contribuie la protejarea celulelor și pot susține sănătatea inimii, precum și a vaselor de sânge. De asemenea, au efecte antiinflamatoare, potrivit cercetărilor recente pe care le citează publicația Heute.at.

Un alt avantaj important este conținutul redus de zahăr, comparativ cu ciocolata cu lapte. Acest aspect o transformă într-o opțiune mai echilibrată pentru persoanele care încearcă să reducă aportul de zahăr.

În același timp, conținutul ridicat de cacao aduce o concentrație mai mare de substanțe benefice.

Efecte pozitive asupra organismului

Specialiștii indică mai multe efecte pozitive asupra organismului. Ciocolata neagră poate contribui la protejarea sistemului cardiovascular și la îmbunătățirea circulației sanguine. De asemenea, există indicii că susține funcția cerebrală și poate avea un impact pozitiv asupra stării de spirit. În plus, anumite studii sugerează că ar putea influența favorabil sănătatea intestinală.

Un element esențial rămâne procentul de cacao. Experții recomandă alegerea produselor care conțin cel puțin 70% cacao, iar variantele între 70% și 85% sunt considerate ideale. Cu cât procentul este mai mare, cu atât crește și cantitatea de flavonoide.

Totuși, există și aspecte de care trebuie ținut cont. Ciocolata neagră conține cofeină, iar persoanele sensibile ar trebui să evite consumul înainte de culcare. În plus, rămâne un aliment bogat în calorii, ceea ce impune moderație. Consumul excesiv poate duce la creștere în greutate și la alte probleme asociate. De aceea, specialiștii recomandă porții mici, integrate într-o dietă echilibrată. Câteva bucăți pe zi pot aduce beneficii, fără a afecta negativ sănătatea. De asemenea, este importantă alegerea unor produse cu ingrediente simple și fără aditivi inutili.

