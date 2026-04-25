Friteuza cu aer cald a devenit rapid „vedeta” bucătăriei în ultimii ani, fiind apreciată pentru capacitatea de a găti cu foarte puțin ulei. Dar știai că acest aparat poate înlocui cu succes aragazul chiar și pentru alimente precum orezul sau pastele?

Deși în general folosim friteuza pentru cartofi prăjiți, legume, pește sau carne, noile tehnici de gătit ne arată că putem prepara aproape orice. Conform unui studiu recent realizat de Philips, 80% dintre utilizatori aleg acest aparat pentru a economisi ulei, iar aproape jumătate îl consideră deja indispensabil în rutina zilnică, scrie ABC.

Cum faci orezul la friteuză fără să se prindă

Iată o metodă extrem de simplă care te scapă de grija orezului și îl împiedică să se prindă de sertarul friteuzei:

Pune o cană de orez într-un bol termorezistent (care să încapă în coșul friteuzei). Adaugă două căni de apă peste orez. Setează aparatul la 200°C pentru 12 minute. Folosește o mănușă de bucătărie sau un prosop când scoți bolul, deoarece va fi foarte fierbinte. Rezultatul? Un orez perfect gătit, fără efort.

O metodă surprinzătoare de a găti pastele

Procedura pentru paste este similară și te ajută să eviți folosirea (și murdărirea) multor vase.

Pune un pahar de paste și un pahar de apă în vasul pentru friteuză.

Gătește tot la 200°C timp de 12 minute.

Timpul poate varia ușor în funcție de tipul de grâu din compoziția pastelor sau de forma pastelor (penne, fusilli etc.), așa că verifică-le spre final pentru a obține textura al dente.

BONUS : Trucul pentru cartofii fierți rapid

Dacă ai nevoie de cartofi gătiți rapid (pentru salate sau garnituri), friteuza cu aer cald te poate ajuta în doar câteva minute: