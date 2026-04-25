Căpșunile sunt printre cele mai iubite fructe ale sezonului cald. Gustul lor dulce și aroma intensă le transformă într-un desert natural perfect. Totuși, specialiștii atrag atenția asupra unei greșeli frecvente care le poate afecta calitatea. Momentul în care sunt îndepărtate codițele joacă un rol esențial în păstrarea gustului și prospețimii.

Mulți consumatori obișnuiesc să rupă codițele înainte de spălare. Deși pare un gest banal, experții spun că această practică este greșită. Codița, partea verde a fructului, acționează ca o barieră naturală. Ea protejează pulpa de contactul direct cu apa, notează Fakt. În lipsa acestei protecții, căpșunile absorb rapid apa în timpul spălării. Rezultatul este vizibil imediat. Fructele devin mai apoase, își pierd din dulceață și aroma se diminuează. În plus, textura se modifică, iar consistența devine mai moale și mai puțin plăcută.

Ce recomandă specialiștii

Specialiștii recomandă o regulă simplă. Căpșunile trebuie spălate întotdeauna cu codițele intacte. Abia după ce au fost clătite și sunt gata de consum, acestea pot fi îndepărtate. Această metodă ajută la păstrarea suculenței și a gustului autentic. Explicația este confirmată și de alte surse din domeniul alimentar. În momentul în care codița este îndepărtată prea devreme, apa pătrunde în interiorul fructului prin zona expusă. Astfel, nu doar aroma este afectată, ci și o parte din nutrienți se poate pierde.

Pe lângă gust, codițele influențează și prospețimea fructelor. Ele funcționează ca un „dop natural”, care ajută la menținerea structurii și previne degradarea rapidă. Din acest motiv, căpșunile cu codițe rezistă mai bine și arată mai apetisant pentru mai mult timp.

Cum alegi cele mai bune fructe

Un alt detaliu important ține de alegerea fructelor în magazin. Experții recomandă să se acorde atenție aspectului codițelor. Dacă acestea sunt verzi și proaspete, există șanse mari ca și căpșunile să fie proaspăt culese. În schimb, frunzele uscate sau decolorate pot indica o calitate mai slabă. De asemenea, căpșunile trebuie manipulate cu grijă. Sunt fructe delicate, care se pot deteriora ușor. Spălarea trebuie făcută rapid, sub jet de apă rece, fără a le lăsa la înmuiat.

După spălare, este recomandat să fie consumate cât mai repede, pentru a evita alterarea. Astfel, un gest aparent minor poate face diferența între căpșuni gustoase și unele fără aromă. Păstrarea codițelor până în momentul consumului ajută la menținerea calității fructelor. Este un truc simplu, dar esențial, care poate transforma complet experiența gustului.