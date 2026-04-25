Greșeala pe care o face aproape toată lumea la spălarea căpșunilor / Specialiștii explică de ce e greșit și cum să le păstrezi aroma intensă mai mult timp

25 apr. 2026, Articole / Reportaje
Greșeala pe care o face aproape toată lumea la spălarea căpșunilor / Specialiștii explică de ce e greșit și cum să le păstrezi aroma intensă mai mult timp
FOTO: Freepik
Cuprins
  1. Ce recomandă specialiștii
  2. Cum alegi cele mai bune fructe

Căpșunile sunt printre cele mai iubite fructe ale sezonului cald. Gustul lor dulce și aroma intensă le transformă într-un desert natural perfect. Totuși, specialiștii atrag atenția asupra unei greșeli frecvente care le poate afecta calitatea. Momentul în care sunt îndepărtate codițele joacă un rol esențial în păstrarea gustului și prospețimii.

Mulți consumatori obișnuiesc să rupă codițele înainte de spălare. Deși pare un gest banal, experții spun că această practică este greșită. Codița, partea verde a fructului, acționează ca o barieră naturală. Ea protejează pulpa de contactul direct cu apa, notează Fakt. În lipsa acestei protecții, căpșunile absorb rapid apa în timpul spălării. Rezultatul este vizibil imediat. Fructele devin mai apoase, își pierd din dulceață și aroma se diminuează. În plus, textura se modifică, iar consistența devine mai moale și mai puțin plăcută.

Ce recomandă specialiștii

Specialiștii recomandă o regulă simplă. Căpșunile trebuie spălate întotdeauna cu codițele intacte. Abia după ce au fost clătite și sunt gata de consum, acestea pot fi îndepărtate. Această metodă ajută la păstrarea suculenței și a gustului autentic. Explicația este confirmată și de alte surse din domeniul alimentar. În momentul în care codița este îndepărtată prea devreme, apa pătrunde în interiorul fructului prin zona expusă. Astfel, nu doar aroma este afectată, ci și o parte din nutrienți se poate pierde.

- articolul continuă mai jos -

Pe lângă gust, codițele influențează și prospețimea fructelor. Ele funcționează ca un „dop natural”, care ajută la menținerea structurii și previne degradarea rapidă. Din acest motiv, căpșunile cu codițe rezistă mai bine și arată mai apetisant pentru mai mult timp.

Cum alegi cele mai bune fructe

Un alt detaliu important ține de alegerea fructelor în magazin. Experții recomandă să se acorde atenție aspectului codițelor. Dacă acestea sunt verzi și proaspete, există șanse mari ca și căpșunile să fie proaspăt culese. În schimb, frunzele uscate sau decolorate pot indica o calitate mai slabă. De asemenea, căpșunile trebuie manipulate cu grijă. Sunt fructe delicate, care se pot deteriora ușor. Spălarea trebuie făcută rapid, sub jet de apă rece, fără a le lăsa la înmuiat.

După spălare, este recomandat să fie consumate cât mai repede, pentru a evita alterarea. Astfel, un gest aparent minor poate face diferența între căpșuni gustoase și unele fără aromă. Păstrarea codițelor până în momentul consumului ajută la menținerea calității fructelor. Este un truc simplu, dar esențial, care poate transforma complet experiența gustului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
25 apr.
Pește alterat, produse fără trasabilitate și condiții improprii de depozitare / ANPC a sancționat peste 800 de operatori economici cu amenzi de peste 4,17 milioane de lei și sute de avertismente
Pește alterat, produse fără trasabilitate și condiții improprii de depozitare / ANPC a sancționat peste 800 de operatori economici cu amenzi de peste 4,17 milioane de lei și sute de avertismente
Plantele ar putea „auzi" ploaia / Un studiu arată că semințele germinează cu până la 40% mai repede când percep sunetul picăturilor / Sunetul ploii ar putea fi un semnal de supraviețuire pentru plante
Plantele ar putea „auzi” ploaia / Un studiu arată că semințele germinează cu până la 40% mai repede când percep sunetul picăturilor / Sunetul ploii ar putea fi un semnal de supraviețuire pentru plante
Economedia | Legea salarizării bugetarilor/ Proiectul pregătit taie indemnizația de hrană și alte sporuri
Economedia | Legea salarizării bugetarilor/ Proiectul pregătit taie indemnizația de hrană și alte sporuri
România, 17 medalii la Concours Mondial de Bruxelles 2026. Un rosé din Transilvania, desemnat „Revelația națională"
România, 17 medalii la Concours Mondial de Bruxelles 2026. Un rosé din Transilvania, desemnat „Revelația națională”
Războiul lovește agricultura mondială / Terenurile minate din Ucraina reduc producția și cresc costurile alimentare
Războiul lovește agricultura mondială / Terenurile minate din Ucraina reduc producția și cresc costurile alimentare

De ce ciocolata neagră poate fi benefică pentru organism / Specialiștii explică rolul flavonoidelor și limitele consumului, pentru ca beneficiile să nu se transforme în daune asupra sănătății
De ce ciocolata neagră poate fi benefică pentru organism / Specialiștii explică rolul flavonoidelor și limitele consumului, pentru ca beneficiile să nu se transforme în daune asupra sănătății
ABC în bucătărie | Se pot găti orez și paste în friteuza cu aer cald, simplu și fără să se lipească/ BONUS: Cum gătești cartofi fierți cu ajutorul acestui aparat
VIDEO | Tapas cu trufă neagră: Pâine prăjită cu ulei și trufă/ Preparat simplu care merge perfect cu un pahar de vin
VIDEO | Care este cel mai bun moment al zilei pentru a bea cafeaua / Medicul endocrinolog Vlad Rădulescu: „Cafeaua acționează prin inhibarea adenozinei, iar când efectul dispare, revine senzația de somn”
VIDEO | Cum arată shawarma originală: fără cartofi, fără sosuri, fără „de toate” / Chef Mehrzad Moghazehi explică diferența dintre kebab, gyros și shawarma din România