A murit Răzvan Stoenescu, fondatorul Winelover România și unul dintre cei mai activi promotori ai vinului românesc

Răzvan Stoenescu, fondatorul și președintele Winelover România, una dintre cele mai active organizații dedicate promovării vinului românesc, a încetat din viață. Anunțul a fost făcut de jurnalistul și specialistul în vin Cezar Ioan, fondatorul vinul.ro, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Domnu’ Nenea! – așa îi scriam pe messenger în multe dimineți din ultimii ani, știind amândoi ce adresare tâmpită poate fi asta (insista să pretindă că nu are whatsapp ). Ne distram – am considerat că avea mereu un ascuțit simț al umorului, inclusiv în vremea suferințelor pe care soarta i le-a aruncat în cârcă.



De multe ori, după “Domnu’ Nenea” urma replica: “o ceorbiță la MȚR, să mai punem țara la cale?”.



Nu eram aproape niciodată de acord pe vreun subiect, iar ăsta cred că a fost cel mai important motiv pentru care mi-ar plăcea să pot spune că am fost prieteni: deși eram de păreri opuse pe majoritatea chestiunilor “la ordinea zilei”, undeva, în subtext, știam, cred, amândoi, că pe “chestiunile importante” eram aliniați la aceleași valori ținând de bun simțul comun. Așa am simțit eu, și niciodată n-am avut nevoia să-l întreb dacă e de aceeași părere, mi se părea de la sine înțeles.



Ne tachinam aproape de fiecare dată pe măcar un subiect, și, chiar dacă avea(m amândoi) “fitilul scurt”, nu-mi pot aduce aminte nicio ocazie în care să nu simt că, indiferent de opoziția de moment, “la fundație” nu am fi fost construiți pe aceleași valori.



Am considerat tot timpul că sub carapacea de aparentă ursuzenie și ironie incisivă s-a găsit un spirit romantic, voluntar, generos – încăpățânat, simpatic, insuportabil pe alocuri, dar plin de viață și de calități.



A ieșit ieri din viața mea “pe scurtătură”, ca să intre în galeria “darurilor pe care mi le-a făcut viața” – și scriu asta ca să spun ceva binemeritat despre el, nu despre mine. A adus un plus, cred, pentru cei care l-au cunoscut. Eu, unul, îi sunt recunoscător. A plecat cu siguranță prea devreme pentru mine – mi-ar fi plăcut să ne prindă “vârsta senectuții” ca pe moșii de la Muppets



Aș vrea să punctez doar pe scurt câteva dintre realizările lui care mi se par cel mai remarcabile în domeniul vinului:

– a reprezentat vinul românesc la numeroase întâlniri ale conunității internaționale Winelover – pe cheltuiala lui și pe timpul lui, făcând eforturi să ducă soiurile românești în atenția acestora;

– s-a străduit să finanțeze din afara industriei participări ale vinurilor românești la “concertul internațional al vinului” precum târguri, concursuri sau reuniuni amicale relevante;

– a găsit finanțare și voluntari pentru apariția unei serii de cărți în engleză despre regiunile viticole ale României;

– a fondat și administrat Concursul de vinuri rose timp de 14 ediții anuale cu bani din afara industriei;

– a fondat Winelover Romania;

– a conferențiat, evaluat și “propovăduit” (despre) vinul românesc, a participat la (și a coagulat el însuși) comunități;

– a inspirat.



N-aș vrea să creadă cineva că a fost doar un “om al vinului”, asta ar fi o eroare: Domnu’ Nenea a fost un “om al prieteniei și al conversației vesele”.



Cu siguranță ar mai fi multe de spus, dar mă opresc aici: Razvan Stoenescu – RaSto, Păpu’ sau oricum a fost cunoscut, a fost un om care a contribuit, a adus un plus pe lumea asta.



Deja mi-e dor de el, dar sunt încredințat că nu va fi uitat – eu, cel puțin, nu am cum. Odihnească-se în pace – și putere familiei! ”, a scris Cezar Ioan.

Răzvan Stoenescu a fost cunoscut în lumea vinului atât pentru activitatea sa de promovare a soiurilor românești, cât și pentru implicarea în proiecte dedicate educației și culturii vinului.

Prin Winelover România, organizație afiliată comunității internaționale WineLover, el a susținut constant prezența vinurilor românești la evenimente internaționale și a promovat soiurile autohtone în rândul profesioniștilor și pasionaților din întreaga lume.

Printre proiectele sale importante se numără seria de volume în limba engleză „Wine Secrets of Romania”, dedicată regiunilor viticole românești, precum și Concursul Național de Vinuri Rosé, pe care l-a fondat și coordonat timp de 14 ediții.

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Răzvan Stoenescu a reprezentat de-a lungul anilor vinul românesc la numeroase întâlniri internaționale ale comunității WineLover, a contribuit la finanțarea participării vinurilor românești la târguri și concursuri din străinătate și a susținut apariția unor lucrări de referință despre regiunile viticole ale României.

Într-un interviu acordat G4Food în 2024, Răzvan Stoenescu spunea că principalul obiectiv al Winelover România este promovarea soiurilor românești de vin și creșterea vizibilității acestora pe piețele externe.

„Oriunde mergem în lume, prezentăm un soi românesc. Explicăm istoricul, elemente geografice, de pedoclimat, specificitatea și tot ce ține de caracteristicile sale”, declara atunci Răzvan Stoenescu.

Dispariția sa lasă un gol important într-o comunitate pe care a contribuit să o construiască și să o unească în jurul valorilor vinului românesc.