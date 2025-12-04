Mac and cheese se poate face și pe repede înainte, cu ce mai ai prin frigider, atunci când vrei un preparat rapid și simplu, dar și când îți rămân niște paste gata fierte și nu știi ce să faci cu ele.

Ingrediente

250 de gr de paste proaspete, eu am pus tagliatelle

100 de gr de smântână de gătit, smântână normală sau chiar iaurt

100 de gr de brânză sărată (eu am pus telemea)

150 de gr de mozzarella rasă

2 linguri brânză cremă

2-3 ouă.

Eu am avut cantități reduse în video-ul meu, pentru că preparam o porție mică, folosind niște leftover-uri.

Preparare mac and cheese

Se fierb pastele, conform indicațiilor de pe pachet, într-un litru de apă cu sare. Se bat ouăle într-un vas cu smântâna sau iaurtul, se rade brânza sau se sfărâmă cu furculița în compoziție. Se amestecă totul bine.

Se iau cu un clește pastele și se pun, treptat, amestecând compoziția.

Se preîncălzește cuptorul la 200 de grade, căldură sus-jos. Se toarnă totul într-un vas rezistent și uns cu unt și se introduce la cuptor pentru 30 de minute sau până e gratinat la suprafață. Fiind puține eu le-am pus în friteuza cu aer cald, într-un vas rezistent, 15 minute la 180 de grade.

Se pot consuma calde sau reci (reci se taie mai frumos). Dacă vrei și o notă de dulce în farfurie, le poți pune 1-2 lingurițe de miere deasupra.

Poftă bună!