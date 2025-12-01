Deși noi locuim în Spania de vreo 8 ani și ceva nu ne-am pierdut reflexul de a petrece de 1 Decembrie. În primii ani ne chemam prietenii locali să le arătăm cum e bucătăria românească și făceam de toate, mai ceva ca la nuntă, ciorbă de fasole, mici, sarmale, plăcinte, salată de vinete și de boeuf. Apoi am început să ne strângem noi, românii, din familie și prieteni români ca să ne mai bucurăm și de o muzică și o bârfă pe limba noastră. Și, evident, să gătim mai puțin!

Așa că și în acest an am pus de o fasole cu sos, cu slană, kaiser, cârnați și scăricică afumată, totul fiert câteva ore la temperatură mică, lângă care au venit și niște ciolane coapte și murături din producția proprie.

Ingrediente pentru fasolea cu cârnați, slană și afumătură

1 ceapă

2 căței de usturoi

700 de g de fasole albă uscată, cu bob mare, negătită sau 3-4 borcane din cea gata fiartă

O bucățică cât palma de slană afumată și una la fel de kaiser afumat

Câțiva cârnați (în funcție de mărime, grosime și cât vă lasă inima), eu am pus din belșug

O scăricică afumată bine

Cimbru, foi de dafin, sare, piper, boia și 2 linguri de pastă de roșii concentrată.

Preparare

Ceapa și usturoiul se toacă mărunt. Se taie slana, kaiserul în bucățele și cârnații în felii felii. Tăiem și scăricica în bucăți cu os.

Se pune slana cu kaiserul și cârnații la călit. Când încep să lase untură, se adaugă și ceapa cu usturoiul. Se călesc încă 10 minute scrijelind de pe fundul oalei toată „arsura”, că dăă gust dumnezeiesc. Se adaugă fasolea gata fiartă, am scris aici cum se fierbe ca să nu avem probleme cu digestia.

Acum ar trebui puse și două frunze de dafin, o crenguță de cimbru, piper și boia dulce (dacă aveți din cea afumată e și mai bine) și cele două linguri de pastă de roșii. Turnăm apă cu generozitate, căci va scădea în cuptor.

Se mai lasă la clocotit 5 minute, apoi la cuptor cu ea pentru 2 ore la 170 de grade C, apoi ridicăm temperatura la 220 și o mai lăsăm jumătate de oră. A scăzut zeama la jumate și e cremoasă, se topește în gură, iar carne căzut de pe oase.

Se mănâncă împreună cu o murătură de casă și un coltuc de pâine caldă, ca să întingem în sos. Prietenii veniți în vizită au adus și niște ciolane afumate slow cook, așa că a fost dezmăț.

Poftă bună!