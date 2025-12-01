Previzibil sau nu, sarmalele au fost alese de respondenții la sondajul lansat de G4Food cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie, ca preparatul care definește cel mai bine gastronomia românească.

Din totalul respondenților, sarmalele au fost alese ca preparat definitoriu de aproape 30% dintre persoanele care au răspuns la sondaj. Pe poziția a doua, mici, cu peste 21%, iar pe a treia, fasolea cu ciolan, creditată cu circa 10 procente.

Când vine vorba alegerea unui preparat pe post de „ambasador” al gastronomiei naționale, datele nu se schimbă foarte mult. Cei mai mulți dintre intervievați, adică peste 28%, văd sarmalele ca preparatul cel mai reprezentativ.

Ele sunt urmate de mici, cu peste 22%, papanași, cu peste 11%, fasole cu ciolan peste 10%, orez cu lapte, peste 8%. Pe listă au mai figurat ciorba de legume, mămăliga și cozonacul.

La sondaj au participat pe bază de voluntariat 815 respondenți, dintre care circa 85 % locuiesc în România, iar restul de aproximativ 15%, în străinătate.

Sondajul lansat de G4Food a avut ca obiectiv o „Hartă a gusturilor românești”, încercând să exploreze diversitatea gastronomiei românești și percepția românilor asupra preparatelor tradiționale, ingredientelor locale și alimentației sănătoase.

Campania a pornit de la premisa că gustul este parte din identitatea națională și și-a propus să surprindă modul în care românii văd mâncarea tradițională în 2025, atât cei care trăiesc în țară, cât și cei din diaspora.

Chestionarul, deschis până pe 30 noiembrie, a încercat să identifice ce preparate consideră românii că definesc cel mai bine România, care ingrediente sunt reprezentative și cât de sănătoasă este, în opinia lor, bucătăria românească.