VIDEO | Rețetele Juanitei | Aperitiv din ficat de miel și legume/ Nu e drob, ci un „chec” sărat, ușor de făcut și extrem de gustos

Pentru o cină când ai rămas în pană de idei, un platou de aperitive rapid, când s-au anunțat musafiri neașteptați sau pentru pachețelul cu mâncare la birou sau școală, această rețetă de aperitiv din ficat și legume îți va pica perfect. Se prepară ușor, e gustoasă și toată lumea o va aprecia.

Ingrediente pentru aperitivul de ficat cu legume

400-500 de g ficat de miel (sau pui, dacă nu vă place mielul)

2 legături usturoi verde

2 legături ceapă verde

1 legătură pătrunjel

1 legătură mărar

6 ouă

Câteva linguri ulei

Sare, piper.

Preparare

Se spală și se curăță legumele și verdeața. Se dau pe răzătoare sau prin blender morcovii, se toacă ceapa verde și usturoiul verde, la fel și legăturile de verdeață.

În uleiul încins se călesc ceapa, usturoiul și morcovii. Odată înmuiate, se oprește focul, se pun mărarul și pătrunjelul tocate și se lasă 10 minute la răcit.

În timp ce ne ocupăm de legume, punem și ficatul la fiert în apă fără sare. Îl lăsăm și pe el să ajungă la temperatura camerei.

Se bat ouăle cu sare și piper. Se adaugă legumele trase în tigaie, ficatul tăiat sau tocat cu blenderul mărunțel (și curățat de nervuri, pielițe).

Se pune toată compoziția într-o tavă unsă cu unt și tapetată cu făină, pesmet sau hârtie de copt și se introduce tava în cuptorul preîncălzit la 180 de gr. Se lasă cam 40 de minute-1 oră. Să fie rumenit deasupra și copt în interior, îl încercați cu o scobitoare. Dacă puneți într-un vas transparent vedeți și lateralele când s-au rumenit

Se lasă la răcit și se servește tăiat felii cu muștar, sos de ardei sau de iaurt, sos de hrean sau simplu.