Un nou studiu publicat de revista Live Science atrage atenția asupra efectelor grave ale scăderii populațiilor de insecte polenizatoare, fenomen numit de cercetători „apocalipsa insectelor”. Potrivit datelor analizate, numărul insectelor la nivel mondial a scăzut cu până la 1% pe an în ultimele trei decenii, iar impactul începe să se vadă atât în agricultură, cât și în alimentația oamenilor, scrie Mediafax.

Cercetarea, realizată în Nepal, arată că dispariția treptată a polenizatorilor afectează direct producția agricolă și aportul de nutrienți esențiali pentru populațiile care depind de agricultura de subzistență. În cele zece sate analizate, insectele polenizatoare au contribuit la aproximativ 44% din veniturile agricole ale localnicilor și la peste 20% din aportul de nutrienți esențiali, inclusiv vitamina A, vitamina E și acid folic.

„Peste jumătate dintre copiii din studiul nostru erau prea scunzi pentru vârsta lor, ceea ce se datorează în mare măsură dietelor nesănătoase care depind de legume, leguminoase și fructe polenizate de insecte”, a declarat Naomi Saville, coautoare a studiului și cercetătoare la Institutul pentru Sănătate Globală al University College London.

Potrivit cercetătorilor, dacă tendința actuală continuă, până în 2030 comunitățile analizate ar putea pierde aproximativ 7% din aportul de vitamina A și acid folic.

Fenomenul nu este însă limitat la Nepal. Oamenii de știință avertizează că problema este globală. Aproximativ trei sferturi dintre culturile agricole ale lumii depind, într-o anumită măsură, de polenizarea realizată de insecte. Unele produse, precum cafeaua, migdalele sau cacao, depind aproape complet de activitatea polenizatorilor.

Cercetătorii subliniază că aproximativ 2 miliarde de oameni din întreaga lume trăiesc din agricultura la scară mică, ceea ce îi face extrem de vulnerabili la declinul populațiilor de insecte.

Studiul arată însă că există și soluții simple pentru limitarea fenomenului. Plantarea florilor sălbatice în apropierea fermelor, protejarea albinelor sălbatice și reducerea utilizării pesticidelor pot contribui la refacerea populațiilor de polenizatori. Potrivit estimărilor, astfel de măsuri ar putea crește veniturile fermierilor cu până la 30% și ar putea îmbunătăți aportul de vitamina A și acid folic.

„Biodiversitatea nu este un lux. Este fundamentală pentru sănătatea, nutriția și mijloacele noastre de trai”, a declarat Thomas Timberlake, coautor al studiului și ecologist la Universitatea din York.