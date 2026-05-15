Directorul general al PENNY România, Daniel Gross, spune că una dintre cele mai mari provocări pentru dezvoltarea produselor realizate integral în România rămâne lipsa materiilor prime și a infrastructurii de procesare și depozitare.

Potrivit acestuia, dificultățile apar în special în cazul produselor care respectă criteriul „3RO”, adică ingredient principal din România, procesare intermediară realizată local și ambalare în România.

„Provocările mari vin din trei zone principale: una este ingredientul principal, pentru că 3RO înseamnă ingredient principal din România, toată procesarea intermediară din România și ambalarea sa în România”, a declarat Daniel Gross, în cadrul unei conferințe de presă.

Acesta a explicat că există în continuare probleme importante în sectorul cărnii de porc, dar și în cel al laptelui.

„În zona de ingredient principal, avem în continuare mari probleme pe carnea de porc, dar pe cale să se rezolve. Avem tot în zona de ingrediente principale încă probleme mari pe lapte: nu este suficient lapte pentru tot ce înseamnă procesare în România”, a spus CEO-ul PENNY România.

Daniel Gross a atras atenția și asupra deficitului de spații moderne de depozitare pentru fructe și legume, care afectează disponibilitatea produselor românești pe tot parcursul anului.

„Avem probleme în zona de depozitare, și aici când zic depozitare mă refer la legume-fructe. Ele sunt în sezon, exemplu mere. Sezonul e două luni, dar merele se pot vinde 12 luni. Lipsesc în România depozite care să păstreze merele pentru toată această perioadă”, a explicat el.

Potrivit reprezentantului retailerului, situația este similară și în cazul altor produse agricole.

„Același lucru pot să îl spun despre struguri, pe care îi avem doar în sezon, și la cartofi sunt probleme și morcovi. Sunt multe zone în care e o problemă cu depozitarea”, a adăugat Daniel Gross.

CEO-ul PENNY România consideră că una dintre vulnerabilitățile majore ale agriculturii românești rămâne lipsa capacităților de procesare, în condițiile în care materia primă există.