14 mai 2026, Articole / Reportaje
Abator clandestin în Borșa, județul Maramureș. descoperit în urma unor percheziții pentru furt și uz de armă
Foto: IPJ Argeș/ AgroInfo
Cuprins
  1. Intervenție în forță a trupelor speciale
  2. Pericol sanitar-veterinar sub paravanul unei locuințe
  3. Cercetările continuă

O amplă operațiune a polițiștilor maramureșeni în orașul Borșa a dus la descoperirea unei activități ilegale șocante. Ceea ce a început ca o investigație într-un dosar de furt calificat și braconaj s-a transformat într-o intervenție de amploare a autorităților sanitare, după ce la una dintre adresele percheziționate a fost identificat un abator ilegal, scrie Agerpres.

Intervenție în forță a trupelor speciale

Polițiștii de la Protecția Animalelor, sprijiniți de echipe de la Investigarea Criminalității Economice și de la serviciul de Arme și Explozivi, au descins la trei imobile din Borșa. Operațiunea, coordonată de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Maramureș, a beneficiat de suportul luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale (SAS), mandatele fiind emise de Judecătoria Vișeu de Sus.

Dosarul vizează infracțiuni grave, printre care:

  • Furt calificat;

  • Uciderea animalelor fără drept;

  • Uz de armă fără drept.

Pericol sanitar-veterinar sub paravanul unei locuințe

În timpul verificărilor la unul dintre imobile, anchetatorii au descoperit un centru de sacrificare a animalelor care funcționa în afara oricărei forme de legalitate. Conform purtătorului de cuvânt al IPJ Maramureș, Mihaela Ardelean, abatorul nu respecta nicio normă sanitar-veterinară, reprezentând un risc pentru sănătatea publică.

La fața locului au fost solicitați reprezentanții DSVSA Maramureș, care au dispus imediat indisponibilizarea tuturor produselor de origine animală găsite în incintă.

Cercetările continuă

În prezent, ancheta se desfășoară sub supravegherea procurorului de caz. Polițiștii lucrează la documentarea întregii activități infracționale pentru a stabili de cât timp funcționa abatorul și dacă produsele obținute ilegal au fost introduse în circuitul comercial.

