Există locuri care prind viață în mod firesc, fără forțări, fără lansări zgomotoase. Așa e și povestea Rekolta, un spațiu care a crescut treptat dintr-o fostă ceainărie și s-a transformat, pas cu pas, într-un bistrou urban cu identitate proprie.

G4Food a mers în vizită la Rekolta pentru a vedea cum arată locul astăzi, ce atmosferă are și ce oferă acest spațiu care a devenit reper pentru o comunitate tânără și relaxată.

Am stat de vorbă cu Iani Cîju, co-owner al restaurantului, care ne-a povestit despre modul în care a ales numele localului și de ce e important să cultive materia primă a preparatelor.

„Logo-ul nostru (/re.kol’ta/ – n.red.) este un «fake» de transcriere fonetică, este modul în care învăț să pronunț un cuvânt în limba engleză. Acest «fake» este dorința noastră de ai-i face pe oameni să înțeleagă cât mai mult despre gusturi. Ne propunem să fim cât mai aproape de ideea de recoltă”, a explicat Iani Cîju pentru G4Food.

O casă veche, reinventată cu bun gust

Interiorul e amenajat în tonuri calde, cu cărămidă, lemn natur și linii minimaliste, în stil industrial-boem. Terasa e una dintre surprizele plăcute: un colț de curte urbană cu mult potențial, perfect pentru weekenduri relaxate.

Rekolta s-a poziționat în zona localurilor frecventate de tineri educați, cu joburi creative sau remote. Un spațiu în care vii la o cafea bună, rămâi la brunch, lucrezi o oră sau pur și simplu stai la povești. Meniul este scurt, modern, construit în jurul unor preparate simple, urbane, exact genul care prinde cel mai bine într-un bistrou relaxat. Serviciul e prietenos, atmosfera e caldă, iar prețurile se mențin rezonabile pentru zona Floreasca.

„Avem o grădină din care tot ce putem să folosim din grădină, folosim. Încercăm să facem cât de multe lucruri se pot face în casă și să fim în controlul calității și al ingredientelor.

În vizita noastră, am explorat atât interiorul celor două case, cât și terasa, am discutat cu echipa și am degustat câteva dintre preparatele lor reprezentative, exact cele pe care le puteți vedea în videoclipul cu numărul #2 din seria Rekolta. Care va fi postat foarte curând. Prezentarea este curată, modernă, iar farfuriile urmăresc același principiu: simplitate, echilibru și ingrediente bune.

De ce merită pus pe listă

Rekolta nu merge pe ideea de fine dining, ci pe mâncare cinstită, urbană, făcută cu intenție și gust.

Rekolta nu e un loc care încearcă să impresioneze cu forța. E un spațiu calm, constant, plăcut, în care vii să te simți bine cu tine. Un mix între cafenea, bistrou și loc de întâlnire, potrivit pentru dimineți lente, prânzuri lejere și seri relaxate.