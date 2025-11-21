Finaliștii români în competiția Bocuse d’Or Europe. Chef Bogdan Cozma: „În ultimii ani, cred că emisiunile TV culinare au stricat gastronomia, au împărțit-o în două tabere”

«România a intrat pentru prima dată în selecția finală a prestigiosului concurs Bocuse d’Or Europe 2026, de la Marsilia, un simbol al excelenței gastronomice internaționale, și asta mai ales în anul în care se împlinește un secol de la nașterea celui care i-a dat numele, cheful francez Paul Bocuse.

Cinci echipe de bucătari profesioniști vor concura pe 27 noiembrie în cadrul Selecției Naționale Bocuse d’Or România, competiția care va desemna echipa care ne va reprezenta țara la Bocuse d’Or Europe 2026, la Marsilia.

Fiecare dintre finaliști sunt bucătari români cu un palmares important în cadrul diferitelor competiții internaționale. Fiecare are stilul său și reprezintă generația nouă de profesioniști care încearcă să combine tradițiile gastronomiei românești cu tot ce este nou în materie de tendințe, ingrediente și tehnici de gătit.

Am încercat să aflăm de la fiecare dintre ei cu ce gânduri și ce sentimente participă la competiție și care le sunt așteptările.

G4food: Ce semnificație are participarea în premieră pentru România la prestigioasa competiție Bocuse d’Or Europe?

Bogdan Cozma: Privesc această competiție ca pe o evaluare a tot ceea ce am făcut în ultimii 15 ani – toate eforturile depuse, timpul pe care l-am dedicat evoluției în gastronomie. E un „examen” cu o însemnătate foarte mare pentru mine, deoarece mereu mi-a plăcut să-mi depășesc limitele.

G4food: Cu ce obiectiv participi tu și echipa?

Obiectivul nostru este acela de a ne dovedi nouă, dar și celorlalți, că putem reprezenta cu mândrie România la semifinala din Marsilia.

G4food: Ce speri să îți aducă această experiență, dincolo de rezultatul în sine? Cu ce ți-ai propus să te întorci de la Marsilia?

Sper să-mi aducă validarea lucrului bine făcut, îndreptat spre succes. Orice experiență îți aduce un plus de valoare, important este să rămâi cu picioarele pe pământ și, după o astfel de competiție, să îți dorești la fel de mult să te autodepășești și să formezi, la rândul tău, oameni capabili să pășească spre succes.

G4food: Cum ți se pare că a evoluat gastronomia românească de la începutul anilor 1990 și până astăzi?

M-am născut în 1989, pe 25 noiembrie, așa că despre primii 10-15 ani din viață pot spune că universul meu gastronomic a fost format din mama și bunica mea, care mi-au insuflat gustul autentic al legumelor culese din grădină și importanța solului pentru un produs de calitate, care se reflectă apoi în carnea unui animal crescut corect.

Când am început să descopăr bucătăria, lucrând în diverse restaurante și săli de evenimente, am înțeles că gastronomia înseamnă mult mai mult. În ultimii ani, cred că emisiunile TV culinare au „stricat”, sau mai bine spus au împărțit gastronomia în două tabere: bucătarii „nativi”, cum îmi place să spun (pentru care bucătăria este un stil de viață) și cei doar pasionați.

G4food: Care ar fi cel mai mare obstacol pe care trebuie să îl depășească, după părerea ta, gastronomia românească?

Cel mai mare obstacol este ca bucătarii care privesc această meserie ca pe un stil de viață să devină mentori adevărați și să nu mai spună: „Trebuie să te chinui ca mine (pe vremea mea) ca să ajungi aici.” Aici intervine frica de a fi depășit de un discipol, însă noua generație de astăzi nu ar trebui tratată așa.