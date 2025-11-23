Antico Caffè Greco, cea mai veche cafenea din Roma și unul dintre cele mai emblematice locuri de întâlnire ale capitalei italiene încă din secolul al XVIII-lea, a ajuns în noiembrie un spațiu pustiu, după ce un litigiu care a durat opt ani privind chiria s-a încheiat cu evacuarea proprietarilor și închiderea localului de pe Via dei Condotti, aflat la doi pași de Scările Spaniole, transmite CNN.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Timp de peste două secole, cafeneaua a fost un magnet pentru scriitori, artiști, actori, prințese și chiar cowboy. De-a lungul timpului, Charles Dickens, Henry James, John Keats, Orson Welles, Audrey Hepburn, Sophia Loren și Buffalo Bill au trecut pe aici. Chiar și Giacomo Casanova amintește în memoriile sale o „întâlnire romantică” în acest loc, iar canapeaua din spate, unde ar fi avut loc episodul, a devenit celebră printre îndrăgostiți.

O majorare de chirie de la 17.000 la 120.000 de euro pe lună

Luna trecută, cafeneaua și-a închis brusc porțile. Portretele clienților celebri, scaunele îmbrăcate în catifea roșie, cabinele de ședere, scaunele de bar și vesela din porțelan aurit au fost scoase. Spațiul, cândva luxos, a rămas complet gol.

Problemele au început în 2017, când contractul de închiriere pe 80 de ani a expirat, iar proprietarul clădirii (Spitalul Israelit din Roma) a crescut chiria de la 17.000 de euro la 120.000 de euro lunar. Instituția, care este privată dar oferă servicii în sistemul național de sănătate, a susținut că noile tarife se aliniază zonei, unde se află branduri precum Gucci, Versace sau Dior.

Carlo Pellegrini, coproprietar al cafenelei, spunea atunci: „Am fi gata să plătim o chirie mai mare ca să ținem cafeneaua deschisă, dar nu de șase ori mai mult decât plătim acum”.

„Mă simt foarte furios, dar vom lupta pentru asta”, a adăugat el.

Chiriile comerciale ridicate au împins și alte afaceri mici din centrul Romei, fenomen accentuat după pandemie, când livrările la domiciliu și comerțul online au crescut masiv.

Evacuare cu carabinierii, uși închise definitiv

În 2024, spitalul a câștigat definitiv procesul și a obținut evacuarea chiriașilor. În octombrie, după cinci apeluri și rejudecări, proprietarii au fost scoși din spațiu cu ajutorul carabinierilor. Încuietorile au fost schimbate, iar ușile masive au fost închise.

Pe ușă fusese lipită o hârtie cu „închis pentru vacanță”, pe care avocații spitalului au îndepărtat-o ulterior.

Opere de artă evaluate la 8 milioane de euro, mutate și apoi puse sub sechestru

Instanța a stabilit că spitalul trebuie să protejeze integritatea istorică a locului, însă personalul plecat a spus pentru CNN, prin avocat, că a scos operele de artă în septembrie, temându-se că ar putea fi afectate de o țeavă cu scurgeri. Printre ele: portrete, sculpturi și obiecte de colecție evaluate la aproximativ 8 milioane de euro.

Antonio Maria Leozappa, comisar special al Spitalului Israelit, a explicat că toate aceste bunuri au fost puse sub sechestru de autorități și sunt acum protejate de Ministerul Culturii din Italia, până la găsirea unui nou chiriaș.

Spitalul și-a apărat public acțiunea în 2023, declarând: „Spitalul Israelit este un bun de sănătate publică, iar veniturile generate de proprietățile sale au fost și vor fi întotdeauna folosite de Spitalul Israelit, o instituție afiliată Sistemului Național de Sănătate, cu unicul scop de a îmbunătăți serviciile medicale”.

Creșterea chiriei, au explicat reprezentanții, urmărea îmbunătățirea serviciilor medicale „în beneficiul tuturor cetățenilor”.

Promisiunea redeschiderii sub un nou proprietar

Leozappa a transmis către CNN: „Este o cafenea istorică, este una dintre primele din Italia, datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea”. Noul proprietar, a adăugat el, va păstra caracterul tradițional: „Orașul, romanii și turiștii vor continua să-și savureze cafeaua la Antico Caffè Greco pentru secole de acum înainte”.

Avocatul lui Pellegrini a spus însă: „Problema nu poate fi încheiată așa”.

Un simbol al Romei, devenit spațiu pustiu

Acum, pe una dintre cele mai elegante străzi ale Romei, Antico Caffè Greco este doar o vitrină goală. Terasa din lemn are semne prin care se avertizează că jardinierele goale „nu sunt coșuri de gunoi”. Turiștii se lipesc de geamuri ca să vadă înăuntru, unde luminile sunt aprinse, dar nimeni nu mai face cafea.

Un localnic vârstnic, Manuel Capponi, a spus pentru CNN: „Am venit aici în fiecare zi timp de aproape 15 ani”.

„Este o tragedie că s-a închis în felul acesta, cu certuri, cu furie. Dar această cafenea – și acest oraș – au trecut prin furtuni mai grele. Va exista o altă cafenea și sunt sigur că prețurile vor reflecta chiria mai mare”.