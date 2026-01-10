Chef Adrian Hădean este un iubitor de mâncare și rețete speciale, dar mai ales de contactul cu oamenii și cu modul lor de a găti, oriunde în lume.

„Veneam la fratele meu care a locuit într-un oraș frumos de lângă Almeria, în Rochetas de Mar, în Spania. ne-a povestit. A locuit vreo 10 ani acolo și veneam la el și mâncam într-un restaurant care era la parterul blocului în care locuia fratele meu și la un moment dat mi-am dat seama că aproape toate mâncărurile au gust de tocăniță și m-am dus la bucătărie să întreb. Și la bucătărie era tanti Ioana de la Bistrița, care făcea mâncare acolo și sigur că era mâncare cu specific andaluz, dar orice făcea avea un sos care avea gust de Transilvania. Deci cred că lucrurile se schimbă, se mișcă între ele și asta e ceva foarte frumos”.