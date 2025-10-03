VIDEO | Mic dejun vegan: sandwich cu tofu și ananas/ Pe lângă gustul perfect și nutrienții echilibrați, cele două ingrediente îți potențează reciproc aroma și caracteristicile

Această rețetă semnată de Addicted to Hummus, îmbină perfect bucătăria vegană cu aromele tropicale: tofu marinat și crocant, acoperit cu un sos barbecue intens, alături de ceapă sotată și dulceața suculentă a ananasului la grătar. Nu este doar o explozie de savoare, ci și o alegere nutritivă: vitamina C din ananas ajută la absorbția fierului din tofu, transformând preparatul într-un sandwich sănătos și delicios, ideal pentru o masă rapidă și echilibrată.
Ingrediente (pentru 3–4 porții)
400 g de tofu
2 linguri de sos de soia
1 linguriță de sirop (de agave sau arțar)
1 linguriță de usturoi pudră
1 linguriță de ceapă pudră
1 lingură de boia
O mână de drojdie inactivă
Puțin ulei de măsline extravirgin
1 ceapă
200 de g de sos barbecue
Felii de ananas
Cremă de brânză vegană
Felii de pâine pentru sandwich.
Preparare
Rade tofu și pune-l într-un bol. Amestecă-l cu sosul de soia, siropul, usturoiul și ceapa pudră, boiaua și drojdia inactivă.
Întinde amestecul într-o tavă și coace-l 10 minute la 250 °C, până devine crocant.
Între timp, călește ceapa într-o tigaie cu puțin ulei până devine aurie.
Adaugă tofu-ul copt și sosul barbecue, amestecând bine.
Montează sandwichul: unge pâinea cu cremă de brânză vegană, adaugă amestecul de tofu și o felie de ananas la grătar.
Un preparat simplu, rapid și plin de arome exotice, perfect pentru cei care caută un mic dejun sau o gustare vegane, savuroase și hrănitoare.