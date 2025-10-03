VIDEO | Mic dejun vegan: sandwich cu tofu și ananas/ Pe lângă gustul perfect și nutrienții echilibrați, cele două ingrediente îți potențează reciproc aroma și caracteristicile

Această rețetă semnată de Addicted to Hummus, îmbină perfect bucătăria vegană cu aromele tropicale: tofu marinat și crocant, acoperit cu un sos barbecue intens, alături de ceapă sotată și dulceața suculentă a ananasului la grătar. Nu este doar o explozie de savoare, ci și o alegere nutritivă: vitamina C din ananas ajută la absorbția fierului din tofu, transformând preparatul într-un sandwich sănătos și delicios, ideal pentru o masă rapidă și echilibrată.

Manel&Hanna | Vegan Food 🇪🇸🇬🇧 (@addictedtohumus)

Ingrediente (pentru 3–4 porții)

400 g de tofu

2 linguri de sos de soia

1 linguriță de sirop (de agave sau arțar)

1 linguriță de usturoi pudră

1 linguriță de ceapă pudră

1 lingură de boia

O mână de drojdie inactivă

Puțin ulei de măsline extravirgin

1 ceapă

200 de g de sos barbecue

Felii de ananas

Cremă de brânză vegană

Felii de pâine pentru sandwich.

Preparare

Rade tofu și pune-l într-un bol. Amestecă-l cu sosul de soia, siropul, usturoiul și ceapa pudră, boiaua și drojdia inactivă.

Întinde amestecul într-o tavă și coace-l 10 minute la 250 °C, până devine crocant.

Între timp, călește ceapa într-o tigaie cu puțin ulei până devine aurie.

Adaugă tofu-ul copt și sosul barbecue, amestecând bine.

Montează sandwichul: unge pâinea cu cremă de brânză vegană, adaugă amestecul de tofu și o felie de ananas la grătar.

Un preparat simplu, rapid și plin de arome exotice, perfect pentru cei care caută un mic dejun sau o gustare vegane, savuroase și hrănitoare.