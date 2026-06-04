Deși iedera este o plantă cățărătoare decorativă care oferă adăpost păsărilor, răspândirea ei necontrolată poate deveni un adevărat coșmar pentru gospodărie. Aceasta distruge copacii, concurează pentru apă și lumină, blochează soarele și poate eroda grav mortarul zidurilor vechi, relatează Mediafax.

În loc să apelezi la substanțe chimice dure și costisitoare, experții în grădinărit de la Drip Works, citați de publicația Express, recomandă o alternativă ecologică, ieftină și extrem de eficientă, preparată din doar trei ingrediente pe care le ai deja în casă.

Rețeta erbicidului natural. Amestecul care usucă iedera

Pentru a curăța definitiv iedera de pe pereții din grădină sau de pe garduri, specialiștii propun o soluție spray cu o putere mare de deshidratare.

Ingrediente necesare:

4 litri de oțet de mere (se poate folosi și oțet alb, însă cel de mere este mai eficient datorită compușilor suplimentari dincolo de acidul acetic);

1 lingură de sare;

2 linguri de detergent de vase.

Mod de preparare și aplicare:

Toate ingredientele se pun într-un recipient, se închide bine capacul și se agită energic până la omogenizare. Înainte de a începe pulverizarea, este obligatoriu să te protejezi corespunzător purtând mănuși de grădinărit, cizme și o bluză cu mânecă lungă.

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Cum acționează amestecul și care sunt pașii de urmat

Formula lichidă funcționează ca un distrugător natural de țesuturi vegetale: dizolvă stratul protector de ceară de pe frunze și absoarbe complet umezeala din plantă.