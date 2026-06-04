Cum să distrugi iedera, plantă care îți distruge zidurile casei/ Pregătește un erbicid natural din trei ingrediente pe care le ai în bucătărie

04 iun. 2026, Articole / Reportaje
Cum să distrugi iedera, plantă care îți distruge zidurile casei/ Pregătește un erbicid natural din trei ingrediente pe care le ai în bucătărie
Foto: gardencentrum.net
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Cuprins
  1. Rețeta erbicidului natural. Amestecul care usucă iedera
  2. Cum acționează amestecul și care sunt pașii de urmat

Deși iedera este o plantă cățărătoare decorativă care oferă adăpost păsărilor, răspândirea ei necontrolată poate deveni un adevărat coșmar pentru gospodărie. Aceasta distruge copacii, concurează pentru apă și lumină, blochează soarele și poate eroda grav mortarul zidurilor vechi, relatează Mediafax.

În loc să apelezi la substanțe chimice dure și costisitoare, experții în grădinărit de la Drip Works, citați de publicația Express, recomandă o alternativă ecologică, ieftină și extrem de eficientă, preparată din doar trei ingrediente pe care le ai deja în casă.

Rețeta erbicidului natural. Amestecul care usucă iedera

Pentru a curăța definitiv iedera de pe pereții din grădină sau de pe garduri, specialiștii propun o soluție spray cu o putere mare de deshidratare.

Ingrediente necesare:

  • 4 litri de oțet de mere (se poate folosi și oțet alb, însă cel de mere este mai eficient datorită compușilor suplimentari dincolo de acidul acetic);

  • 1 lingură de sare;

  • 2 linguri de detergent de vase.

Mod de preparare și aplicare:

Toate ingredientele se pun într-un recipient, se închide bine capacul și se agită energic până la omogenizare. Înainte de a începe pulverizarea, este obligatoriu să te protejezi corespunzător purtând mănuși de grădinărit, cizme și o bluză cu mânecă lungă.

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Cum acționează amestecul și care sunt pașii de urmat

Formula lichidă funcționează ca un distrugător natural de țesuturi vegetale: dizolvă stratul protector de ceară de pe frunze și absoarbe complet umezeala din plantă.

  1. Iedera trebuie acoperită foarte bine cu acest amestec și lăsată să acționeze timp de cel puțin cinci-șase zile.

  2. După ce perioada a trecut și planta s-a uscat vizibil, folosește o foarfecă și un ferăstrău de grădinărit pentru a tăia și a îndepărta firele moarte. Dacă observi zone care au supraviețuit primului tratament, repetă pulverizarea până când frunzișul moare complet.

  3. Ultima etapă, dar și cea mai importantă, este extragerea completă a rădăcinilor din pământ. Experții avertizează că iedera are o capacitate uriașă de regenerare și va crește la loc dacă în sol rămâne chiar și un mic fragment de rădăcină.

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