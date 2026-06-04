Românii sunt tot mai deschiși să folosească inteligența artificială în procesul de cumpărături online, iar o mare parte dintre ei ar fi dispuși chiar să lase agenți AI să facă achiziții și să efectueze plăți în numele lor, arată un studiu realizat de PayU România.

Potrivit cercetării, 8 din 10 consumatori spun că ar permite unor asistenți bazați pe inteligență artificială să realizeze cumpărături și să finalizeze plăți în anumite situații. Totuși, nivelul de încredere depinde în mare măsură de valoarea tranzacției.

Astfel, 29% dintre respondenți ar lăsa AI-ul să gestioneze cumpărături cu valori între 100 și 500 de lei, iar 24% ar accepta acest lucru pentru achiziții de sub 100 de lei. Procentul scade odată cu creșterea valorii tranzacțiilor: 15% ar delega achiziții între 500 și 1.000 de lei, 6% pentru sume între 1.000 și 1.500 de lei și doar 3% pentru cumpărături care depășesc 1.500 de lei.

În același timp, 22% dintre participanții la studiu spun că nu ar permite niciodată inteligenței artificiale să ia decizii de cumpărare în locul lor.

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AI, mai degrabă consilier decât cumpărător autonom

Rezultatele arată că românii preferă, deocamdată, să utilizeze inteligența artificială ca instrument de sprijin, nu ca actor complet autonom în procesul de cumpărare.

Jumătate dintre respondenți spun că ar aprecia recomandări personalizate de produse generate de AI, 47% ar folosi această tehnologie pentru a simplifica alegerea produselor, iar 44% consideră că inteligența artificială poate contribui la creșterea siguranței cumpărăturilor online.

Pe de altă parte, 41% dintre participanți se declară îngrijorați de securitatea datelor și de modul în care sistemele AI folosesc informațiile financiare.

„Românii sunt din ce în ce mai deschiși către experiențe de cumpărături bazate pe AI, însă încrederea rămâne condiția-cheie pentru adopție. Consumatorii nu caută automatizare cu orice preț, ci tehnologii care să îi ajute să ia decizii mai bune și mai sigure. Ei se așteaptă la transparență, securitate și control deplin asupra plăților”, a declarat Elena Gheorghe, Country Manager PayU România și Ungaria.

Potrivit acesteia, etapa de checkout este zona din comerțul online unde inteligența artificială poate aduce cele mai multe beneficii. Conform studiului, 43% dintre respondenți consideră că AI poate avea cea mai mare valoare prin verificarea credibilității comercianților și recomandarea celor mai potrivite metode de plată.

Tinerii au cea mai mare încredere în cumpărăturile asistate de AI

Studiul mai arată că 37% dintre respondenți s-ar simți confortabil să lase inteligența artificială să aleagă metoda optimă de plată, iar 31% ar permite sistemelor AI să finalizeze autonom plata.

Din punct de vedere demografic, cei mai deschiși către cumpărături asistate de inteligență artificială sunt tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani. În schimb, persoanele cu vârste între 50 și 60 de ani sunt interesate în special de funcțiile de personalizare și de instrumentele de securitate oferite de AI.

Pentru comercianți, utilizarea inteligenței artificiale în comerțul online ar putea contribui la simplificarea experienței de cumpărare, reducerea obstacolelor din etapa de plată și creșterea încrederii consumatorilor.

Sondajul a fost realizat de Reveal Marketing Research pentru PayU România, în aprilie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.005 cumpărători online din România care fac achiziții pe internet cel puțin o dată la două-trei luni.