Fondatoarea brandului de snack-uri organice Lord Jameson, Sarah Goldberger, promovează includerea patrupedelor în inițiativa federală MAHA (Make America Healthy Again). Lansată oficial în februarie 2025, mișcarea încurajează consumul de alimente integrale, bogate în nutrienți, reducând carbohidrații rafinați și aditivii sintetici.

„Toate culorile noastre vii și frumoase provin exclusiv din fructe și legume reale. Nu am folosit niciodată coloranți sau arome artificiale”, a declarat antreprenoarea din New York pentru FoxNews.

La originea brandului a fost o nevoie personală

Proiectul Lord Jameson a luat naștere în 2019, după ce câinele fondatoarei, Jameson, a suferit complicații din cauza toxicității medicației clasice. În urma unui sondaj realizat pe un eșantion de peste 1.000 de stăpâni de animale, Goldberger a identificat o cerere uriașă pentru produse hipoalergenice, fără conservanți sau proteine sintetice.

Colaborând cu medici veterinari homeopați, brandul a creat formule bazate pe ingrediente vegetale, plante medicinale și ingrediente botanice menite să sprijine recuperarea organismului.

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Caracteristici și beneficii cheie

Ingrediente 100% curate: Recompense organice, fără gluten, fără conservanți sau toxine.

Termen de valabilitate de 18 luni: Obținut prin tehnologii de producție curate, fără aditivi chimici.

Impact asupra sănătății digestive: Utilizarea alimentelor integrale asigură o digestie optimă (reducând cazurile de diaree) și face produsele potrivite pentru câinii cu diabet sau colită.

Aprobate pentru consum uman: Fiind realizate exclusiv din ingrediente naturale de calitate superioară, fondatoarea le consumă personal și le include în pachetul de școală al copiilor ei.

În plus, Gama Love Puffs folosește sorg organic, o cereală integrală bogată în fibre și proteine.

Producție locală

Compania își desfășoară toate operațiunile (pregătire, depozitare, livrare) în Boulder, Colorado, fiind complet integrată pe verticală. Datorită aprovizionării din America de Nord, brandul a reușit să mențină prețurile neschimbate în ultimii 3-4 ani, fără a fi afectat de tarifele vamale internaționale.