Mâncarea a devenit unul dintre cele mai puternice tipuri de conținut din social media, iar TikTok este probabil platforma pe care fenomenul se vede cel mai bine. De la rețete rapide și recomandări de restaurante până la preparate exotice și povești din bucătării, conținutul culinar adună milioane de vizualizări și influențează inclusiv alegerile pe care oamenii le fac în viața de zi cu zi.

Invitată în podcastul Disputandum de la G4Food, Laura Savu, country manager TikTok România, a explicat de ce mâncarea are un succes atât de mare în online și cum s-au schimbat obiceiurile de consum ale noilor generații.

„Mâncarea este o nevoie de bază și una dintre cele mai vizuale experiențe pe care le avem”

Potrivit Laurei Savu, succesul conținutului culinar are o explicație simplă: mâncarea face parte din viața tuturor și generează emoții și reacții imediate.

„Mâncarea e o nevoie de bază a omului. Adică oricare dintre noi trebuie să mâncăm de-a lungul zilei. După aceea, e în considerare societatea în care trăim, care e pe foarte fast forward. Și atunci, toată lumea caută cum să-și optimizeze foarte mult timpul. Vreau rețete care sunt gata în 10-15 minute pentru că dacă am un job, nu am timp după aceea să stau să gătesc 5 ore”, a explicat aceasta.

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În opinia sa, ritmul actual al vieții schimbă inclusiv felul în care oamenii aleg ce gătesc și cât timp sunt dispuși să petreacă în bucătărie.

„Nu mai vrem să mâncăm aceeași oală de ciorbă o săptămână”

Una dintre cele mai savuroase observații făcute de reprezentanta TikTok România are legătură cu schimbarea mentalității generațiilor mai tinere în raport cu mâncarea.

„Nu mai vrem să mâncăm, cel puțin în România și mai ales în generațiile noastre. Am rămas cu acel PTSD când mâncai oala de ciorbă o săptămână.

Acum vrei alt fel de mâncare la fiecare masă pe care o ai, mai mult sau mai puțin, și atunci optimizezi și din partea asta.”

Declarația surprinde una dintre transformările evidente ale ultimilor ani: consumatorii caută mai multă diversitate, experimentează preparate noi și își doresc să descopere permanent alte gusturi și restaurante.

Acest comportament este alimentat și de numărul tot mai mare de opțiuni disponibile.

„Sunt foarte multe opțiuni pe care le ai, apropo de restaurante care se deschid în fiecare zi, mai apar încă 10-20 și contează foarte mult partea asta de recomandare pe care o primești.”

De ce funcționează atât de bine mâncarea în format video

Pentru Laura Savu, un alt motiv pentru care gastronomia domină platformele sociale este componenta puternic vizuală a preparatelor.

O fotografie sau un clip bine realizat poate declanșa instant dorința de a încerca un anumit produs sau de a vizita un restaurant.

„Și mâncarea este foarte vizuală ca aspect. Vezi o poză cu un dish și întâi îți salivează gura și îți creează acea tendință. Se cuplează foarte bine cu ceea ce înseamnă partea de video.”

În ultimii ani, TikTok a devenit una dintre principalele surse de inspirație pentru cei care caută rețete rapide, recomandări gastronomice sau locuri noi în care să mănânce, iar fenomenul pare să fie într-o continuă expansiune.