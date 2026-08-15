Cârnații din Topor din Vâlcea au primit Indicație Geografică Protejată, devenind unul dintre produsele românești recunoscute și protejate la nivel european. Aurel Simion, fondatorul brandului „Ca altădată”, explică povestea rețetei și rolul atestării unui produs tradițional.

Rețeta cârnaților vine din zona Olteniei și a fost transmisă din generație în generație. Potrivit lui Aurel Simion, producătorii au încercat să păstreze rețetele bunicilor și părinților lor și să le ducă mai departe într-o formă recunoscută oficial.

Cârnații din Topor din Vâlcea sunt unul dintre produsele atestate tradițional în România care au obținut ulterior recunoașterea europeană IGP.

Pentru producător, o astfel de certificare nu este doar o formă de protecție juridică. Un produs cu o poveste și o identitate bine definite poate avea un avantaj în relația cu piața și poate intra mai ușor în negocieri comerciale, a spus Aurel Simion, în cadrul producției G4Food „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir”.

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În cazul Cârnaților din Topor, arealul geografic pornește din zona Ocnele Mari și cuprinde mai multe localități din județul Vâlcea, până în comuna Roșiile, zona de origine a producătorului.

Rețeta presupune, potrivit producătorului, folosirea cărnii și a ingredientelor specifice zonei, iar pentru conservare sunt folosite sarea și fumul.

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