O parte importantă a fermelor comerciale de creștere a porcilor din România funcționează în pierdere și riscă să își închidă activitatea în perioada următoare. Semnalul de alarmă vine de la Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România, care arată că prețul porcului în viu a coborât la 5–5,5 lei/kg, sub costul real de producție, estimat la peste 6,5 lei/kg, potrivit Agerpres.

Organizația descrie sectorul drept „în pragul colapsului”, în condițiile în care scăderea prețurilor se suprapune peste creșterea pierderilor și lipsa de predictibilitate. Reprezentanții APCPR spun că, după o scurtă perioadă de revenire, prețurile au intrat din nou pe un trend descendent, chiar într-un moment în care cererea începe să crească.

Datele publicate de Observatorul Cărnii de Porc al Uniunii Europene arată că, în primul trimestru din 2026, prețul mediu al porcilor abatorizați în România a scăzut cu 17,8% față de aceeași perioadă din 2025. Nivelul este cu 11,4% sub media Uniunii Europene, ceea ce plasează România printre țările cu cele mai mici prețuri din blocul comunitar.

„În prezent, prețul porcului la poarta fermei se situează la aproximativ 5–5,5 lei/kg în viu, în timp ce costul real de producție depășește 6,5 lei/kg”, precizează APCPR, subliniind impactul direct asupra capacității fermierilor de a-și continua activitatea.

Situația este agravată de efectele persistente ale Pesta porcină africană, care a redus efectivele, a impus restricții comerciale și a descurajat investițiile. În paralel, extinderea creșterii porcilor în gospodării, fără standarde unitare de biosecuritate, menține riscurile epidemiologice ridicate.

Dezechilibrul din piață rămâne pronunțat: sectorul comercial produce aproximativ 3,3 milioane de porci anual, în timp ce consumul depășește echivalentul a 7 milioane de capete. Diferența este acoperită prin importuri, ceea ce pune presiune suplimentară pe producătorii locali și crește dependența de piețele externe.

Consecințele sunt deja vizibile, spun reprezentanții asociației: reducerea activității în ferme, investiții amânate, risc de închidere și pierderi de locuri de muncă în mediul rural. Importurile de carne de porc depășesc deja un miliard de euro anual.

În acest context, APCPR cere intervenții rapide: sprijin financiar pentru acoperirea pierderilor, măsuri de echilibrare a relației din lanțul comercial, reguli stricte de biosecuritate și acces mai facil la finanțare. De asemenea, organizația solicită accelerarea redeschiderii piețelor externe.

„Menținerea producției interne de carne de porc nu mai este doar o problemă economică, ci una de securitate alimentară”, avertizează reprezentanții sectorului, care subliniază că deciziile din perioada următoare vor influența direct supraviețuirea acestui segment al agriculturii românești.