Afacerile din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, au crescut cu 0,8% în primele șase luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), citate de Economedia. În serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, avansul a fost de 0,6%.

În iunie 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 4,1% față de luna mai, în serie brută.

Cele mai mari creșteri au fost consemnate în comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații, cu 13%, comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri, cu 11,8%, și comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, cu 10,3%.

Au mai crescut comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, cu 7,7%, comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului, cu 4,1%, activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata, cu 2,4%, și comerțul cu ridicata nespecializat, cu 0,5%.

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Singura scădere a fost înregistrată în comerțul cu ridicata specializat al altor produse, unde cifra de afaceri s-a redus cu 4,8%.

În serie ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut însă cu 0,8% în iunie față de mai.

Comerțul cu produse alimentare a scăzut în iunie față de anul trecut

Comparativ cu iunie 2025, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut cu 0,3%, în serie brută.

Una dintre cele mai mari scăderi a fost consemnată în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, de 20,3%. Comerțul cu ridicata nespecializat a scăzut cu 15,6%, iar activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata s-au redus cu 14%.

Și comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului a înregistrat o scădere, de 4,1%. Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri s-a redus cu 2,2%.

În schimb, comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, și comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații au crescut cu câte 11,4%. Comerțul cu ridicata specializat al altor produse a avansat cu 9,6%.

În serie ajustată, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut cu 2,2% în iunie 2026 față de iunie 2025.

Cum au evoluat afacerile în primele șase luni

În perioada ianuarie-iunie 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 0,8% față de primele șase luni din 2025, în serie brută.

Creșterile au fost susținute în principal de comerțul cu ridicata specializat al altor produse, cu un avans de 11,6%, comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, cu 6,8%, și comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații, cu 6,5%.

Pe de altă parte, comerțul cu ridicata nespecializat a scăzut cu 13,4%, iar comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii s-a redus cu 6,5%.

Scăderi au mai fost înregistrate în comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri, cu 4,5%, activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata, cu 4,3%, și comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului, cu 4,2%.

După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 0,6% în primele șase luni ale anului.