Dacă există un numitor comun care unește gastronomic bătrânul continent european, acesta este omniprezentul porc, transformat peste tot în mezeluri, cârnați sau fripturi sau jamón. Totuși, este greu de imaginat o țară unde acest animal să fie mai adânc înrădăcinat în folclor, în ritualurile rurale și în mândria culinară decât este în Spania.

Pentru spanioli, pulpa de porc maturată (jamón-ul) nu reprezintă doar un aliment de bază, ci o formă de artă națională care cucerește simțurile. De la marile metropole și până la satele uitate de munte, iarna aduce cu sine ritualul străvechi numit „matanza”, sacrificarea tradițională în familie, o perioadă în care comunitatea se adună pentru a pregăti piesele de carne.

Pulpele sunt acoperite cu sare marină, lăsate în bătaia vântului rece și uitate cu anii în întunericul pivnițelor adânci. Din această răbdare se naște o delicatesă atât de prețuită, încât o pulpă întreagă reprezintă cel mai respectat cadou de sărbători în orice casă.

5 kg de jamón per locuitor în Spania

Consumul anual din Spania atinge cifre uriașe, aproape jumătate din totalul mezelurilor din peninsulă fiind reprezentat de aceste pulpe maturate. Fiecare spaniol mănâncă, în medie, în jur de 5 kilograme de șuncă pe an, iar această pasiune se vede cel mai bine în barurile de tapas din Madrid sau Sevilla. Este aproape imposibil să intri într-un local spaniol și să nu vezi pulpe mari agățate deasupra tejghelei.

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Această legătură culturală profundă vine de departe. A fost menționată încă din epoca romană de poetul Martial sau, mai târziu, de Cervantes, care nota în paginile sale că Dulcinea, marea pasiune a lui Don Quijote, era cea mai pricepută femeie din La Mancha la pregătirea acestor bunătăți. Când te plimbi prin forfota din marile piețe iberice, farmecul poveștii se transformă în realitate culinară. Acolo înțelegi că spaniolii împart această moștenire în două categorii mari, separate de rasă, timp, relief și alimentație.

Ce este jamón serrano?

Prima mare categorie, cea care asigură de fapt ritmul meselor de zi cu zi în Spania, este varianta serrano. Numele său provine direct din cuvântul „sierra”, adică munte, făcând trimitere la zonele înalte unde aerul curat usca natural carnea. Acest sortiment provine de la porci albi europeni din rase comune, cum sunt Duroc sau Landrace, crescuți în ferme clasice și hrăniți cu cereale.

Nu există restricții geografice stricte pentru producția de jamón serrano, deși acesta trebuie să fie fabricat pe teritoriul Spaniei. Tocmai datorită acestei libertăți de producție și a costurilor mai mici, varianta montană domină detașat preferințele zilnice. Ea reprezintă aproximativ 85% din tot volumul consumat în gospodăriile spaniole. Datele de piață arată că localnicii cumpără peste 81 de milioane de kilograme din această variantă montană în fiecare an, fiind consumată de aproape șase ori mai mult decât varianta de nișă. Maturarea sa în pivnițe este relativ rapidă, durând între 7 și 16 luni. Rezultatul este o carne fermă, destul de slabă, cu un gust direct și o notă salină pronunțată. Spaniolii o folosesc fără rețineri la micul dejun, în sandvișuri simple sau ca ingredient în mâncărurile gătite la cuptor.

Ce este jamón ibérico?

La polul opus, în liga marilor delicatese ale lumii, se află varianta iberică. Jamón ibérico a fost numit în repetate rânduri una dintre cele mai bune mezeluri din întreaga lume, însă cea mai bună dintre cele mai bune este, fără îndoială, Jamón ibérico de bellota. Termenul „bellota” înseamnă ghindă în limba spaniolă, iar acest sortiment provine exclusiv de la porci ibéricos negri crescuți în libertate deplină, care mănâncă ghinde în ultima etapă a vieții lor. Acest sortiment folosește exclusiv animale cu o siluetă zveltă și copite închise la culoare, care au capacitatea biologică unică de a infiltra firele de grăsime direct în interiorul fibrelor musculare. Acest detaliu oferă cărnii un aspect marmorat spectaculos, esențial pentru obținerea unei texturi fine.

Spre deosebire de ruda sa mai simplă de la munte, acest produs de elită are o denumire de origine strictă, care restricționează producția sa la doar patru regiuni recunoscute din vestul și sud-vestul Spaniei: Dehesa de Extremadura, Guijuelo (în Salamanca), Jabugo (în Huelva) și Los Pedroches (în Córdoba). Maturarea reprezintă un adevărat test al răbdării, pulpele stând la învechit în pivnițe între doi și patru ani. În acest timp, ghinda modifică proprietățile grăsimii, transformând-o într-un ulei fin, bogat în acid oleic. Când pui o astfel de felie pe limbă, ea se dizolvă pur și simplu datorită căldurii din gură, eliberând note complexe de nucă și pământ. Valoarea sa culturală este uriașă, piesa devenind un simbol atât de puternic încât regizorul Bigas Luna a numit chiar așa filmul său cult din 1992, „Jamón, Jamón”.

De ce există o asemenea diferență de preț pentru un jamón?

Diferența de preț care șochează cumpărătorii la raft este complet justificată de matematică și de raritatea procesului de producție. Porcul negru autohton are nevoie de spații uriașe pentru a se dezvolta. Un singur exemplar are nevoie de aproximativ două hectare de pădure proprie de stejar pentru a găsi cantitatea necesară de ghindă în sezonul de îngrășare. Acest lucru limitează drastic numărul de animale crescute în fiecare an, transformând produsul într-unul exclusivist și ridicol de scump: o singură șuncă de top, întreagă și maturată la perfecțiune, poate costa peste 2.000 de dolari pe piața de lux.

În plus, factorul timp cântărește greu în costul final. Un producător de variante serrano își recuperează investiția într-un an, în timp ce un maestru al variantei iberice își ține marfa blocată în întuneric chiar și patru ani, timp în care pulpele pierd mult din greutate prin uscare naturală. Totuși, în ciuda costurilor mari, spaniolii nu renunță la acest răsfăț. Segmentul iberic deține o cotă stabilă de aproximativ 14,43 milioane de kilograme din piața internă.

Aproape 60% dintre localnici consumă varianta de top cel puțin o dată pe lună, iar 32% își oferă acest moment de bucurie în fiecare săptămână, de obicei în weekend. Regiunea Andaluzia conduce topul achizițiilor naționale, urmată de Catalonia și Madrid, zonele din centru și sud preferând acest preparat la masa de seară. Popularitatea globală a acestor produse este confirmată și de datele economice. Exporturile Spaniei pe acest segment au depășit valoarea de 802,8 milioane de euro anual, reflectând o creștere constantă și un interes internațional masiv pentru produsele gourmet.

Cum te prinzi de care e și cum știi ce jamón cumperi?

Pentru a evita confuziile la cumpărare, Spania a pus la punct un sistem oficial de etichete colorate, prinse strâns în jurul osului. Sigiliul negru reprezintă perfecțiunea absolută: un porc de rasă iberică pură, crescut în libertate și hrănit doar cu ghindă. Sigiliul roșu indică un animal hrănit tot cu ghindă, dar cu o puritate genetică a rasei de 75% sau 50%. Etichetele verzi și albe au rolul de a marca porcii hrăniți cu furaje obișnuite și cereale.

Din punct de vedere vizual, diferențele sunt clare dacă privești piesa întreagă. Sortimentul montan are o formă rotundă, o piele netedă și o copită de culoare deschisă. Piesa iberică se recunoaște imediat după silueta zveltă, glezna vizibil mai subțire și copita neagră caracteristică. Dacă produsul este deja feliat, varianta serrano oferă o culoare roz-roșiatică uniformă, în timp ce varianta iberică scumpă are o nuanță de roșu intens, închis, și este străbătută de acele fire fine de grăsime albă și lucioasă. Pentru o corectitudine desăvârșită în text, trebuie amintit că folosirea termenului francez „jambon” este total greșită aici, deoarece descrie o cu totul altă metodă de preparare, formele spaniole originale fiind singurele valabile pe site-urile culinare.

Cum ar trebui servit jamón-ul pentru o expriență perfectă?

Modul în care pui acest produs pe masă schimbă complet întreaga experiență gustativă. Varianta de jamón serrano este extrem de versatilă, fiind ideală pentru tapas simple, gustări rapide sau pusă peste felii de pâine stropite cu ulei de măsline și roșii date prin răzătoare. În schimb, varianta iberică de top cere un respect gastronomic deplin. Ea nu se pune niciodată în sandvișuri și nu se amestecă cu brânzeturi grele sau sosuri care i-ar acoperi personalitatea.

Regula de aur, absolut obligatorie pentru a simți calitatea, este temperatura de servire. Carnea nu se consumă niciodată rece, direct din frigider, deoarece grăsimea se întărește și își pierde parfumul. Feliile, tăiate manual extrem de subțire ca o foiță, trebuie lăsate pe platou la temperatura camerei până când grăsimea devine ușor lucioasă. Acesta este semnul că uleiurile naturale și acidul oleic s-au activat, iar preparatul este gata să fie savurat simplu, alături de un vin bun și o pâine cu coajă crocantă, transformând o masă obișnuită într-o adevărată sărbătoare a simțurilor.