Această variantă seamănă perfect cu ciulamaua tradițională, dar pentru că vrem să fie o ciulama de ciuperci, de post, am înlocuit supa clasică de pui cu o supă aromată de legume.

Ingrediente pentru ciulamaua de ciuperci

Pentru supa de legume:

1 morcov

1 păstârnac

1 bucată mică de țelină

1 tijă de apio (opțional)

1 ceapă medie

1 litru de apă

Sare (după gust)

Dacă ai deja la îndemână o supă clară de legume gata făcută, cum am avut eu, poți să folosești direct această bază și să sari peste prepararea supei.

Pentru ciulama și ciuperci:

500 ml sau mai supă de legume (caldă), adaugi până ajungi la consistența dorită

200 g ciuperci (feliate)

3-4 linguri ulei de măsline extravirgin

2 linguri de făină albă

Sare și piper proaspăt măcinat (după gust)

Pătrunjel verde tocat (pentru servit).

Preparare pas cu pas

Curăță și taie în bucăți mari legumele (morcovul, păstârnacul, țelina, apio și ceapa).

Pune-le la fiert în apă cu puțină sare timp de 20–30 de minute, până când legumele sunt moi.

Strecoară supa și păstrează lichidul cald. Legumele fierte pot fi folosite separat pentru o supă cremă, dar trebuie să mai păstrezi ceva zeamă de supă și pentru asta.

Într-o tigaie, încinge 1 lingură de ulei și adaugă ciupercile feliate.

Trage ciupercile la tigaie la foc mediu spre mare timp de 5–7 minute, până scade apa pe care o lasă și se rumenesc ușor. Asezonează-le cu un praf de sare și piper, apoi dă-le deoparte.

Într-o cratiță sau tigaie adâncă, pune restul de ulei (2-3 linguri) la foc mic.

Adaugă făina albă toată dintr-o dată și amestecă rapid cu un tel pentru 30-60 de secunde, doar cât să se încorporeze în ulei (fără să o rumenești sau să o arzi).

Torni supa caldă de legume treptat, câte un polonic, amestecând energic și continuu cu telul pentru a evita formarea cocoloașelor.

Lasă sosul să fiarbă la foc mic timp de 5–8 minute, amestecând des, până când se îngroașă și obții consistența unei smântâni fine și mătăsoase.

Potrivește gustul de sare și piper.

Adaugă ciupercile sotate direct în sosul de ciulama (sau pune sosul în farfurie și așază ciupercile deasupra).

Presară pătrunjel verde tocat mărunt pentru un plus de prospețime.

Se servește caldă, ideal alături de o mămăligă caldă.

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Poftă bună!