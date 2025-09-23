VIDEO | Rețetele Juanitei | Ciulama de ciuperci, de sezon/ Am înlocuit făina din rețeta tradițională cu făină de mălai pentru a obține ciulama și mămăligă 2 în 1

Veche rețetă românească, ciulamaua își trage numele din turcescul ciullama, care însă nu este un sos, ci mai mult o plăcintă. Menționarea sa ca o mâncare preparată din undelemn, supă și făină apare pe la 1930.

În esență sosul alb de ciulama este un fel de Bechamel, în care supa înlocuiește laptele. Se face în general cu supă de pui, cu pipote sau cărne de pui, dar există și opțiunea sau vegetariană cu ciuperci (caz în care și supa trebuie să fie de legume, iar grăsimea doar ulei). Se servește, în general, cu o mămăliguță lângă, pentru a înmuia în sosul alb.

Azi am optat pentru o variantă combinată, ușor diferită, dar foarte gustoasă: am înlocuit făina albă de grâu cu făină de mălai, măcinată fin, n-am pus carne, doar ciuperci, dar am folosit supă de pui pentru un gust mai intens. Și a ieșit un deliciu.

Ingrediente

Pentru supă

500 de grame de carne de pui cu os

1 morcov

1 păstârnac

1 bucată de țelină

1 tijă de apio

1 dovlecel

Eu am folosit supă gata făcută și am sărit acest pas. Dacă preparăm supă, fierbem 20-30 de minute carnea de pui și legumele curățate și tăiate în bucăți mari. Strecurăm. Zeama de supă rămasă, legumele și puiul pot și folosite pentru a face o supă cremă.

Pentru sos

500 de g de zeamă de supă

50 de grame de unt (eu am folosit ghee)

50-70 de grame de făină de mălai

Sare, piper

O caserolă de ciuperci tăiate (200 de g).

Cum se prepară sosul de ciulama

Se pun într-o tigaie untul, se lasă la topit. Se adaugă făina de mălai, dintr-o dată. Se amestecă rapid să dispară cocoloașele.

Se adaugă treptat supa. Câte un polonic, amestecând cu grijă să nu rămână granule de aluat. Se pune supă până când are consistența unei smântâni mai groase sau a unei mămăligi mai lichide. Se adaugă sare, piper după gust.

Se fierbe circa 10-15 minute, amestecând continuu (până dând făina de mălai e fiartă și consistența sosului cea dorită).

Separat se trag înntr-o tigaie ciupercile feliate în unt sau ulei de măsline câteva minute.

Se servește punând sos de ciulama în farfurie și deasupra ciupercile. Decorați cu puțin pătrunjel verde tocat dacă doriți.

Poftă bună!