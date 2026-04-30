Producția mondială de orez ar putea fi afectată în acest an, pe măsură ce fermierii din Asia reduc suprafețele cultivate din cauza costurilor tot mai mari la îngrășăminte și combustibili, într-un context agravat de războiul din Iran și de perspectiva instalării fenomenului climatic El Nino, potrivit unei analize Reuters, citată de Agerpres.

Orezul rămâne unul dintre pilonii securității alimentare globale, iar chiar și perturbări limitate ale producției pot avea efecte în lanț, prin creșterea prețurilor și presiuni suplimentare asupra bugetelor gospodăriilor, în special în Asia și Africa. În aprilie, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură estima o creștere de 2% a producției globale în sezonul 2025/2026, până la un nivel record, însă evoluțiile recente pun sub semnul întrebării această prognoză.

Impactul conflictului din Iran se resimte în special în Asia de Sud-Est, unde livrările de combustibil și îngrășăminte au fost afectate de blocajele din Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerțul global. Țări precum Thailanda și Vietnam, mari exportatori de orez, dar și state dependente de importuri, precum Filipine și Indonezia, resimt deja presiunea asupra costurilor de producție.

„Fermierii au început deja să planteze orez în unele țări și folosesc mai puține inputuri, deoarece prețurile au crescut. Vom asista la o situație globală mai dificilă a aprovizionării în a doua jumătate a anului și la începutul anului viitor”, a declarat Maximo Torero, economist-șef al FAO.

Pe lângă costuri, condițiile meteo devin un factor critic. Fenomenul El Nino este așteptat să aducă temperaturi mai ridicate și secetă în a doua parte a anului, afectând randamentele culturilor. Micii fermieri din regiune sunt cei mai expuși, fiind nevoiți să reducă utilizarea îngrășămintelor sau chiar să renunțe la o parte din culturi.

Problemele se extind și în lanțul logistic. „Logistica a devenit un coșmar, mai ales în Asia”, a declarat un trader din Singapore, care a invocat lipsa sacilor de polipropilenă, deficitul de camioane și perturbările din transport.

Situații similare au mai fost înregistrate în trecut. În 2008, restricțiile la export au dus la dublarea prețurilor, iar în perioada 2022–2023, limitările impuse de India au declanșat noi creșteri și achiziții în regim de panică.

În prezent, stocurile globale ridicate, în special cele deținute de India, ar putea tempera efectele unei eventuale scăderi a producției. Totuși, avertizează experții, evoluția situației depinde în mare măsură de deblocarea rapidă a fluxurilor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz. În lipsa unei normalizări în următoarele săptămâni, presiunile asupra pieței ar putea deveni semnificative.