Inflația galopantă, care a atins pragul de 9,87% în martie 2026, a erodat semnificativ puterea de cumpărare în România, relatează NewsEdge. În fața scumpirilor vizibile la alimentele de bază, mulți cetățeni au transformat întrebarea „cât costă?” într-o strategie de supraviețuire economică, căutând alternative dincolo de frontiere.

Fenomenul cumpărăturilor transfrontaliere

Proximitatea geografică a făcut ca deplasările în Bulgaria și Ungaria să devină o soluție frecventă pentru reducerea cheltuielilor lunare. Această tendință este alimentată atât de diferențele reale de preț, cât și de percepția că ofertele externe sunt mai avantajoase, reflectând o adaptare directă la presiunile financiare actuale.

Comparație de prețuri: România vs. țările vecine

O analiză comparativă între Kaufland (România și Bulgaria) și Tesco (Ungaria) dezvăluie variații notabile la produsele esențiale:

Lapte (1L): România are cel mai mare preț ( 7.29 lei ), urmată de Ungaria (~6.5 lei) și Bulgaria (~5.9 lei).

Ouă (10 buc): Cel mai mic cost se găsește în Ungaria ( ~9.7 lei ), în timp ce în România prețul este de 10.99 lei .

Pui grill (1 kg): România este cea mai accesibilă ( 16.89 lei ), în contrast puternic cu Bulgaria, unde prețul sare la ~27.3 lei .

Cartofi (1 kg): În România costă 2.49 lei , fiind mai ieftini decât în Ungaria (~3.9 lei) sau Bulgaria (~4.4 lei).

Făină (1 kg): Prețurile sunt relativ apropiate, variind între ~3.6 lei în Ungaria și ~4.7 lei în Bulgaria.

Rolul TVA și al monedei în stabilirea prețului

Diferențele de taxare și schimbările monetare joacă un rol crucial în nivelul costului vieții:

România: Aplică un TVA standard de 21%, dar menține o cotă redusă de 11% pentru alimente și produse de bază.

Bulgaria: De la 1 ianuarie 2026, țara a adoptat moneda euro, tranziție marcată de o creștere a prețurilor resimțită de consumatori. TVA-ul este de 20%, cu reduceri limitate care nu acoperă majoritatea alimentelor.

Ungaria: Deține cel mai mare TVA standard din UE, de 27%. Totuși, pentru alimentele de bază, Ungaria aplică cote reduse de 18% și chiar 5%, ceea ce face ca produsele alimentare să fie competitive, deși bunurile nealimentare rămân extrem de scumpe.

În concluzie, deși România rămâne competitivă la anumite produse precum puiul sau cartofii, taxarea redusă din Ungaria sau ofertele punctuale din Bulgaria continuă să atragă fluxuri importante de consumatori români peste graniță.