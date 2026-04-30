Rareș Vintileanu, chef bucătar la Trattoria Buongiorno din Piața Victoriei coordonează o bucătărie aglomerată mereu, fie vară fie iarnă.

L-am întrebat în interviul pe care i l-am luat pentru G4Food cât de des schimbă meniul și cum decideți ce schimbări face:

„Meniul mare îl schimbăm, în general, la șase luni. Ținem cont de mai multe lucruri: de anotimp, de perioadă (dacă este post, toamnă sau primăvară) și, în primul rând, de tendințele actuale. Încercăm să ținem pasul ca să fie totul la un nivel cât mai ridicat și actual. În schimb, meniul de prânz îl schimbăm o dată la două săptămâni. Mereu punem ceva nou, trebuie să fie diversitate”, ne-a spus Rareș.

