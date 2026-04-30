Organizarea bucătăriei și a gătitului zilnic pentru o familie cu 15 copii necesită precizie de armată și o strategie de achiziții ca la popotă. Rosa Pich, rămasă văduvă în 2017, gătește zilnic pentru copiilor săi (cu vârste între 15 și 35 de ani), transformând vizita la supermarket într-o adevărată provocare logistică, relatează ABC. Ce pune în coșul de cuumpărături Rosa și cum reușește să se descurce.

Ce conține coșul de cumpărături

Cantitățile necesare pentru a asigura mesele zilnice sunt uriașe, familia bazându-se pe o combinație între comenzi online masive și produse proaspete luate din cartier:

Lactate și mic dejun: În fiecare lună, familia consumă 240 de litri de lapte și peste 1.300 de biscuiți .

Proteine: Comanda lunară include întotdeauna cel puțin șase duzini de ouă .

Fructe de sezon: Acestea sunt achiziționate săptămânal de la magazinul din cartier, Rosa verificând întotdeauna prețul. Fructele trebuie să fie de sezon și să coste mai puțin de un euro kilogramul.

Strategii pentru controlul cheltuielilor

Pentru a menține bugetul sub control, Rosa a implementat câteva reguli de aur care ajută la economisirea banilor și la reducerea risipei:

Prioritate pentru mărcile proprii din supermarket: Se achiziționează predominant produse de „marcă albă” (mărci proprii ale supermarketurilor), care oferă un raport calitate-preț optim pentru volume mari. Achiziții online masive: O dată pe lună se face o comandă digitală de mare anvergură pentru produsele neperisabile, economisind astfel timp și efort fizic. Gătit ca la popotă: În bucătăria familiei Pich nu se folosesc tigăi, oale sau tăvi convenționale; prepararea hranei se face în oale de dimensiuni industriale, ceea ce facilitează gătitul în cantități mari și curățenia ulterioară.

O viață în care a gătit pentru familie

Deși mulți dintre cei 15 copii au crescut și sunt la universitate, ordinea și disciplina la cumpărături rămân fundamentale pentru Rosa. Această familie, care a primit în 2015 premiul pentru Cea mai numeroasă Familie Europeană a Anului, demonstrează că, prin organizare, se poate face față provocărilor economice și logistice impuse de un număr atât de mare de „guri de hrănit”.