Foietajele, rulourile cu cârnați și alte produse de patiserie sunt apreciate pentru textura lor fragedă și crocantă. Dar acestea conțin, de regulă, cantități mari de unt sau grăsimi solide, bogate în acizi grași saturați. O echipă de cercetători britanici susține că a găsit o soluție care ar putea face aceste produse mai sănătoase, fără a le modifica gustul sau consistența, scrie FoxNews.

Studiul a fost realizat de cercetători de la University of Reading, care au dezvoltat un nou tip de grăsime vegetală capabilă să înlocuiască untul sau grăsimile solide utilizate în produsele de patiserie.

Cum funcționează noua soluție

Noul ingredient este obținut din uleiuri vegetale lichide și apă, stabilizate cu ajutorul unor emulgatori naturali. Cercetătorii au creat astfel un gel gras care se comportă asemănător untului în timpul preparării aluatului.

În testele efectuate, produsele obținute au păstrat straturile specifice foietajului, textura crocantă și gustul caracteristic, deși conțineau mult mai puține grăsimi saturate.

Principalul avantaj al noii tehnologii este reducerea conținutului de grăsimi saturate, asociate cu un risc mai mare de boli cardiovasculare atunci când sunt consumate în exces.

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Prin înlocuirea acestora cu grăsimi nesaturate din uleiuri vegetale, cercetătorii speră să obțină produse de patiserie mai prietenoase cu sănătatea inimii, fără a compromite calitatea produsului final.

Ar putea fi folosită în multe produse

Noua formulă nu este destinată doar rulourilor cu cârnați. Cercetătorii spun că ar putea fi utilizată și la croissante, foietaje dulci, plăcinte sau alte produse care necesită grăsimi solide pentru a obține textura specifică.

Dacă tehnologia va fi adoptată de industria alimentară, consumatorii ar putea avea în viitor acces la produse similare ca gust și aspect cu cele actuale, dar cu un profil nutrițional îmbunătățit.

Deocamdată, soluția se află în faza de cercetare, iar oamenii de știință spun că urmează noi teste pentru a verifica modul în care ingredientul se comportă în producția la scară industrială și durata de păstrare a produselor.

Totuși, rezultatele de până acum sunt încurajatoare și arată că este posibilă reducerea grăsimilor saturate din produsele de patiserie fără a afecta caracteristicile care le fac atât de populare în rândul consumatorilor.

Specialiștii în nutriție reamintesc însă că, indiferent de rețetă, produsele de patiserie rămân alimente care trebuie consumate cu moderație. Chiar și atunci când conțin mai puține grăsimi saturate, acestea pot avea un aport caloric ridicat și sunt recomandate ca parte a unei alimentații echilibrate, nu ca aliment de bază.