Vara este sezonul în care înghețata devine unul dintre cele mai căutate deserturi. În Tenerife, o gelaterie artizanală a reușit să atragă atenția celor mai exigenți specialiști din domeniu. Boutique Relieve, condusă de maestrul gelatier Alfredo Marrero, a ajuns pe locul 44 în prestigiosul clasament Gelato World Ranking, cea mai bună poziție obținută vreodată de o gelaterie din Insulele Canare.

Premiul a fost ridicat recent la Roma de echipa gelateriei, confirmând ascensiunea unui proiect construit în jurul ingredientelor atent selecționate și al producției artizanale, notează Mediafax Spania.

Gelato World Ranking, unul dintre cele mai importante clasamente din industria înghețatei

Gelato World Ranking este realizat de Gelato Festival World Masters, împreună cu producătorul italian de echipamente Carpigiani și grupul expozițional Sigep.

Clasamentul analizează activitatea a peste 3.000 de gelatieri din întreaga lume și este actualizat pe baza rezultatelor obținute în competiții, degustări și evenimente organizate pe parcursul a 13 ani, pe toate continentele. În lumea înghețatei artizanale, acest clasament este considerat unul dintre cele mai importante repere, într-un domeniu în care maeștrii italieni stabilesc, de regulă, standardele de excelență.

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O ascensiune construită pas cu pas

Boutique Relieve intrase pentru prima dată în Gelato World Ranking în 2024, ocupând locul 85. La acel moment, reprezentanții gelateriei descriau reușita drept „un vis devenit realitate”.

Noua clasare confirmă, potrivit echipei, „calitatea înghețatelor sale” și un mod de lucru bazat pe metode artizanale, departe de producția industrială.

Rezultatul vine după o altă performanță internațională obținută în acest an. În martie, la Las Vegas, Alfredo Marrero a reușit să claseze înghețata Origen Cacao printre cele mai bune 12 din lume în finala Gelato Festival World Masters.

Participarea a fost posibilă după câștigarea etapei din Insulele Canare, organizată în cadrul târgului GastroCanarias din 2023, urmată de victoria în etapa națională. Potrivit organizatorilor, niciun alt gelatier din Canare nu mai ajunsese până atunci într-o astfel de competiție internațională.

Origen Cacao – înghețata care începe de la boaba de cacao

Desertul care a adus recunoașterea internațională poartă numele Origen Cacao și este realizat după filosofia Bean to Bar, un proces prin care ciocolata este produsă integral în cadrul laboratorului propriu.

Gelateria utilizează cacao organică de origine, iar întregul proces este controlat, de la selecția boabelor până la obținerea tabletei de ciocolată folosite în rețetă.

În timpul maturării înghețatei este infuzată și coaja fructului de cacao, un detaliu care contribuie la dezvoltarea aromelor și a notelor delicate de prăjire.

Un meniu fără gluten

Pe lângă atenția acordată ingredientelor, Boutique Relieve și-a construit oferta astfel încât toate produsele din meniu să fie fără gluten, fiind potrivite și pentru persoanele diagnosticate cu boală celiacă.

Această abordare permite păstrarea standardelor artizanale fără a limita accesul persoanelor cu restricții alimentare.

Premii pentru mai multe specialități

Alfredo Marrero și-a construit experiența alături de maeștri ai patiseriei, ciocolateriei și gelateriei din Spania.

Cele trei gelaterii ale sale, situate în Puerto de la Cruz, El Toscal și La Orotava, sunt distinse de mai mulți ani cu certificarea „Solete” acordată de Ghidul Repsol.

În 2024, la competiția pentru desemnarea celui mai bun maestru artizan gelatier din Spania, Marrero a obținut încă trei distincții: pentru cea mai bună înghețată de vanilie, cea mai bună înghețată cu biscuiți și cel mai bun tort de înghețată cu ciocolată.

Performanțele obținute în ultimii ani au transformat Boutique Relieve într-unul dintre numele urmărite în lumea înghețatei artizanale, demonstrând că un laborator din Tenerife poate concura cu succes alături de cei mai apreciați gelatieri ai lumii.