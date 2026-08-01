Explozie la un restaurant de lux din centrul Moscovei. Cel puțin trei morți și 15 răniți / Presa rusă susține că un general își sărbătorea ziua de naștere

01 aug. 2026, Articole / Reportaje
Explozie la un restaurant de lux din centrul Moscovei. Cel puțin trei morți și 15 răniți / Presa rusă susține că un general își sărbătorea ziua de naștere
sursa foto: Captură video via G4Media
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Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite în urma unei explozii produse sâmbătă seara în apropierea unui restaurant de lux din centrul Moscovei. Potrivit Reuters și Associated Press, deflagrația a avut loc în jurul orei 20:00, lângă terasa de vară a unei clădiri situate în Piața Kudrinskaia, una dintre cele șapte zgârie-nori construite în perioada lui Stalin.

Publicația rusă Baza, care citează surse din cadrul forțelor de ordine, afirmă că explozia s-a produs la restaurantul italian Balzi Rossi. Potrivit site-ului oficial al localului, restaurantul era închis sâmbătă pentru un eveniment privat.

Presa ucraineană, inclusiv Ukrainska Pravda, care citează canalele ruse Baza, Astra și Ostorojno Novosti, susține că în restaurant ar fi avut loc petrecerea aniversară a unui general rus. Martorii citați de aceste publicații afirmă că ofițerul s-ar fi aflat la eveniment în momentul exploziei. Informația nu a fost confirmată oficial și nici verificată independent.

Incidentul are loc la o zi după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că asupra comandantului Brigăzii Khartiia, Ihor Obolenskyi, a avut loc o tentativă de asasinat, avertizând că acest atac „nu va rămâne fără repercusiuni”.

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Autoritățile ruse au anunțat că persoanele rănite au suferit leziuni de gravitate diferită. La fața locului au intervenit echipe de salvare, anchetatori și numeroase forțe de ordine, iar zona a fost izolată.

Televiziunea publică rusă a avansat ipoteza că explozia ar fi fost provocată de detonarea unui recipient cu gaz. Reuters precizează însă că nu a putut confirma în mod independent această informație.

Agenția rusă RIA Novosti a publicat imagini care surprind un dispozitiv important de securitate, cu numeroși polițiști înarmați și echipe de intervenție mobilizate în jurul restaurantului. Cauza exactă a exploziei este în continuare investigată.

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