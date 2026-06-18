Elevii de la Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” din Prejmer, județul Brașov, vor studia din această toamnă noțiuni de digitalizare, tehnologii inteligente și inteligență artificială aplicate în agricultură, în cadrul unei programe școlare modernizate. Schimbarea face parte dintr-un proiect de inovare educațională prin care unitatea de învățământ a fost selectată să implementeze, începând cu anul școlar 2026-2027, planuri-cadru alternative.

Potrivit publicației locale Bună Ziua Brașov, noua abordare urmărește adaptarea pregătirii elevilor la cerințele actuale ale pieței muncii și la transformările tehnologice din sectorul agricol.

Directorul colegiului, prof. Flavius Foica, a explicat că programa va fi mai flexibilă și mai apropiată de realitățile din industrie și cercetare, dar și de interesele elevilor.

„Pentru elevi înseamnă o programă mult mai aerisită, actualizată, modernă, o programă cu conţinuturi de învăţare dictate, dacă vreţi, cu ghilimelele de rigoare, de mai multe aspecte – ceea ce se întâmplă în piaţa muncii, respectiv în sistemul de producţie în industrie, al doilea ce se întâmplă în cercetare şi al treilea – ceea ce îşi doresc elevii să înveţe la şcoală”, a declarat Flavius Foica.

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Acesta a subliniat că agricultura modernă este tot mai dependentă de tehnologie, iar pregătirea viitorilor specialiști trebuie să reflecte această realitate.

„Ferma, sera sau livada nu mai înseamnă doar sapă şi lopată, înseamnă senzori de precizie care analizează boli, analizează condiţiile meteoclimatice şi, utilizând inteligenţă artificială, pot genera şi soluţii”, a precizat directorul colegiului.

În opinia sa, metodele de predare trebuie adaptate noilor generații, care învață diferit față de elevii de acum două sau trei decenii.

„Generaţia asta nu mai învaţă cum învăţau generaţiile de acum 20 sau 30 de ani şi dacă nu adaptăm cumva şi tehnicile de predare la modul de învăţare al elevilor de astăzi, nu o să ajungem nicăieri”, a adăugat Flavius Foica.

Implementarea noilor planuri-cadru la colegiul din Prejmer este una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în învățământul tehnologic și profesional agricol și reflectă tendința de integrare a soluțiilor digitale și a inteligenței artificiale în activitățile agricole.