Copiii din aproape toate regiunile lumii consumă prea puține fructe, legume, leguminoase, nuci și semințe, arată un nou studiu publicat în revista BMJ Global Health. Concluziile apar într-un moment delicat, în care autoritățile din Statele Unite investighează un focar de infecții cu parazitul Cyclospora, asociat în trecut cu anumite produse proaspete, informează CNN.

Potrivit cercetării, bazate pe peste 1.200 de sondaje alimentare realizate în 185 de țări între 1990 și 2018, alimentația copiilor s-a îmbunătățit doar modest în ultimele trei decenii. În continuare, majoritatea nu consumă suficiente alimente de origine vegetală, esențiale pentru dezvoltare.

De ce renunță copiii la legume pe măsură ce cresc

Medicul Leana Wen, specialist în medicină de urgență și profesor la Universitatea George Washington, explică faptul că în primii doi ani de viață părinții controlează aproape complet alimentația copiilor și introduc frecvent fructe și legume. Ulterior însă, influența școlii, a prietenilor și accesul mai mare la produse ultraprocesate duc la scăderea consumului de alimente sănătoase.

Specialista atrage atenția că responsabilitatea nu revine doar părinților. Școlile și mediul alimentar trebuie să faciliteze alegerile sănătoase pe tot parcursul copilăriei și adolescenței.

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Fructele și legumele rămân esențiale

Fructele și legumele furnizează vitamine, minerale, fibre și alți compuși importanți pentru creștere și dezvoltare. În plus, obiceiurile alimentare formate în copilărie au șanse mari să fie păstrate și la vârsta adultă, reducând riscul unor boli cronice precum diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare sau anumite forme de cancer.

În cazul copiilor mofturoși, medicii recomandă răbdare. Refuzul unui aliment nu înseamnă că acesta nu va fi acceptat niciodată. Expunerea repetată, fără presiune, precum și implicarea copiilor la cumpărături sau la pregătirea mesei îi pot ajuta să accepte mai ușor alimente noi.

Focarul de Cyclospora nu este un motiv să evitați legumele

În contextul focarului de Cyclospora din SUA, Leana Wen spune că familiile nu ar trebui să renunțe la fructe și legume. Beneficiile consumului acestora sunt mult mai bine documentate decât riscul de îmbolnăvire în cazul respectării regulilor de igienă alimentară.

Recomandările sunt simple: spălarea mâinilor înainte de manipularea alimentelor, clătirea fructelor și legumelor sub jet de apă, evitarea contaminării încrucișate cu carne crudă și respectarea eventualelor retrageri de produse sau avertizări emise de autoritățile sanitare.

Persoanele infectate cu Cyclospora dezvoltă, de regulă, diaree, crampe abdominale și alte simptome digestive. Infecția poate fi tratată cu antibiotice, iar gravidele, vârstnicii și persoanele cu sistem imunitar slăbit sunt sfătuite să fie mai prudente în perioadele în care există focare, alegând, atunci când este posibil, legume gătite în locul celor consumate crude.