Portul Constanța se confruntă cu un val de amenințări pe care surse din instituțiile portuare și din rândul operatorilor economici îl descriu drept parte a unui război hibrid, în care atacurile cibernetice și alertele false cu bombă urmăresc să perturbe activitatea și să afecteze fluxul cerealelor ucrainene.
Potrivit unei investigații publicate de G4Media și Info Sud-Est, mai multe surse susțin că atât Autoritatea Navală Română (ANR), cât și unul dintre cele mai importante terminale de cereale din Portul Constanța au fost vizate de atacuri informatice. În același timp, cele două alerte false cu bombă din ultimele zile ar face parte din aceeași strategie de destabilizare.
Sursele afirmă că scopul principal nu este furtul de date, ci blocarea sau încetinirea operațiunilor logistice din port.
„Prin atacurile IT îți pot închide cântarul, silozurile, îți pot face tot felul de șicane care îți îngreunează sau blochează munca”, a declarat una dintre sursele citate de G4Media și Info Sud-Est.
Potrivit acelorași surse, Rusia încearcă să afecteze transporturile de cereale ucrainene care tranzitează Portul Constanța, unul dintre cele mai importante huburi logistice pentru exporturile Ucrainei după izbucnirea războiului.
Sursele susțin că, în condițiile în care convoaiele de pe Dunăre nu pot fi atacate direct pe teritoriul României, stat membru NATO și UE, presiunea s-ar muta asupra infrastructurii portuare și a sistemelor informatice folosite de operatori.
Investigația arată că cele două alerte cu bombă din Portul Constanța au fost identificate rapid de autorități ca fiind false, însă sursele consultate consideră că acestea urmăresc să creeze panică, oboseală operațională și neîncredere.
Potrivit acestora, mesajele de amenințare ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale și trimise astfel încât să lase impresia că provin din alte state, inclusiv Ucraina și Polonia, pentru a alimenta dezinformarea în mediul online.
Sursele intervievate ridică semne de întrebare și în privința nivelului de protecție cibernetică al instituțiilor și companiilor care operează în Portul Constanța.
Acestea avertizează că eventuale atacuri informatice asupra sistemelor de operare ale terminalelor de cereale ar putea provoca întârzieri, blocaje logistice și perturbări în lanțul de aprovizionare, chiar dacă nu sunt vizate informații sensibile.
Până în acest moment, autoritățile nu au prezentat public detalii oficiale privind amploarea presupuselor atacuri cibernetice asupra ANR sau asupra operatorilor portuari. Informațiile referitoare la implicarea Rusiei și la obiectivele acestor atacuri provin din sursele citate de G4Media și Info Sud-Est și nu au fost confirmate oficial.
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