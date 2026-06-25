În ultimii ani, postul intermitent a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din domeniul sănătății și al nutriției. Pentru unii este o strategie de control al greutății, pentru alții un instrument care poate susține sănătatea metabolică și procesele de regenerare ale organismului.

Diana Palotaș, psiholog, specialist în neuroștiințe și nutriție, consideră că atunci când vorbim despre alimentație și longevitate nu este important doar ceea ce punem în farfurie, ci și perioadele în care organismul primește timpul necesar pentru a se reface.

Într-un interviu acordat G4Food, aceasta a explicat de ce include postul intermitent printre obiceiurile care pot contribui la menținerea sănătății pe termen lung.

Hidratarea și alimentația fac parte din același tablou

Înainte de a vorbi despre post, Diana Palotaș subliniază importanța hidratării, pe care o consideră unul dintre elementele fundamentale ale unui stil de viață sănătos.

„Noi suntem cam 70% apă, ne naștem 90%, iar la vârste adulte spre avansate avem doar 50% apă. Ne stafidim pur și simplu din cauza deshidratării și din cauza apei mai puține pe care o avem în corp. Hidratarea este foarte importantă.”

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Pentru specialistă, alimentația și hidratarea nu pot fi separate atunci când vorbim despre sănătate și longevitate.

„Nu contează doar să te alimentezi”

În ceea ce privește alimentația, Diana Palotaș spune că există un aspect care este adesea trecut cu vederea.

„Aici, la alimentație, aș numi și postul. Pentru că nu contează doar să te alimentezi, contează și să îi dai răgaz corpului să se regenereze. Iar postul intermitent permite acest lucru.”

Potrivit acesteia, organismul are nevoie nu doar de nutrienți, ci și de perioade de pauză care să permită activarea unor procese naturale de refacere.

Cum explică specialistul efectele asupra organismului

Diana Palotaș face referire și la mecanismele biologice care au atras atenția cercetătorilor în ultimii ani.

„Stimulează sirtuinele din ADN care vin și repară telomerii, ca noi nu doar să oprim procesul de îmbătrânire, dar chiar să ajutăm să revină un pic la starea inițială. Să întinerim, cu alte cuvinte.”

În literatura științifică, sirtuinele sunt proteine implicate în numeroase procese celulare, inclusiv în răspunsul organismului la stres metabolic. Telomerii, structuri aflate la capătul cromozomilor, sunt la rândul lor intens studiați pentru rolul pe care îl joacă în procesul de îmbătrânire celulară.

Cercetările privind relația dintre postul intermitent, longevitate și sănătatea metabolică sunt în continuă desfășurare, însă interesul pentru acest model alimentar a crescut semnificativ în ultimii ani.

Un stil de viață, nu o soluție magică

Pentru Diana Palotaș, postul intermitent nu poate fi privit izolat, ci ca parte a unui stil de viață mai amplu.

„Nu contează doar să te alimentezi, contează și să îi dai răgaz corpului să se regenereze.”

În viziunea sa, alimentația, hidratarea, somnul, mișcarea și gestionarea stresului fac parte din același ansamblu care influențează sănătatea și calitatea vieții pe termen lung.

Mesajul specialistului este că nu există soluții miraculoase, însă există obiceiuri care, practicate constant, pot susține procesele naturale de regenerare ale organismului și pot contribui la o stare de sănătate mai bună.

