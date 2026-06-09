După un sezon dificil în 2025, când înghețul a redus producția de cireșe, Ferma Steluța din Cluj estimează în acest an o recoltă record de 250-300 de tone, anunță Cluj24.

Reprezentanții fermei spun că investițiile în sistemele de protecție împotriva fenomenelor meteo extreme au făcut diferența și au permis salvarea unei producții de peste trei ori mai mari față de anul trecut.

Diferența față de anul trecut este semnificativă. În 2025, ferma a reușit să recolteze doar aproximativ 80 de tone de cireșe.

„Este o recoltă net superioară. Anul trecut am avut doar circa 80 de tone, restul fiind compromise de îngheț. Anul acesta am reușit să protejăm livada, iar diferența se vede direct în cantitate”, a explicat Iulia Mitre.

În luna aprilie, Ferma Steluța a utilizat aproximativ 4.000 de lumânări antiîngheț pentru a proteja florile de cireș în timpul unei nopți cu temperaturi negative. Reprezentanții fermei estimau atunci costul intervenției la aproximativ 40.000 de euro.

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