Recoltă record pentru ferma clujeană care a aprins în aprilie mii de lumânări pentru a scăpa cireșii de îngheț

09 iun. 2026, Agribusiness
Recoltă record pentru ferma clujeană care a aprins în aprilie mii de lumânări pentru a scăpa cireșii de îngheț
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

După un sezon dificil în 2025, când înghețul a redus producția de cireșe, Ferma Steluța din Cluj estimează în acest an o recoltă record de 250-300 de tone, anunță Cluj24.

Reprezentanții fermei spun că investițiile în sistemele de protecție împotriva fenomenelor meteo extreme au făcut diferența și au permis salvarea unei producții de peste trei ori mai mari față de anul trecut.

Diferența față de anul trecut este semnificativă. În 2025, ferma a reușit să recolteze doar aproximativ 80 de tone de cireșe.

„Este o recoltă net superioară. Anul trecut am avut doar circa 80 de tone, restul fiind compromise de îngheț. Anul acesta am reușit să protejăm livada, iar diferența se vede direct în cantitate”, a explicat Iulia Mitre.

În luna aprilie, Ferma Steluța a utilizat aproximativ 4.000 de lumânări antiîngheț pentru a proteja florile de cireș în timpul unei nopți cu temperaturi negative. Reprezentanții fermei estimau atunci costul intervenției la aproximativ 40.000 de euro.

Citește materialul complet pe G4Media.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
06 iun.
Fermierii din Bucovina se tem că vor rămâne fără piață pentru lapte după 1 august / Ei fac un apel public către procesatori și investitori
Fermierii din Bucovina se tem că vor rămâne fără piață pentru lapte după 1 august / Ei fac un apel public către procesatori și investitori
Agribusiness
06 iun.
Marocul reintroduce taxele la importul de grâu / Autoritățile vor să protejeze una dintre cele mai bune recolte din ultimii ani / Fermierii locali au prioritate
Marocul reintroduce taxele la importul de grâu / Autoritățile vor să protejeze una dintre cele mai bune recolte din ultimii ani / Fermierii locali au prioritate
Agribusiness
05 iun.
Supraproducția de varză a prăbușit prețul la 50 de bani, iar fermierii o toacă pe câmp sau o donează/ Aceeași situație ar putea apărea și la cartofii timpurii
Supraproducția de varză a prăbușit prețul la 50 de bani, iar fermierii o toacă pe câmp sau o donează/ Aceeași situație ar putea apărea și la cartofii timpurii
Agribusiness
05 iun.
Fermierii din Olt se pregătesc pentru recolte istorice la grâu, orz și rapiță/ Ion Drăgoi (DAJ Olt): „Le mai trebuie soare o săptămână-două și se poate începe recoltarea”
Fermierii din Olt se pregătesc pentru recolte istorice la grâu, orz și rapiță/ Ion Drăgoi (DAJ Olt): „Le mai trebuie soare o săptămână-două și se poate începe recoltarea”
Articole / Reportaje
05 iun.
Urina umană, transformată în îngrășământ pentru agricultură / Un startup elvețian promite să reducă dependența de fertilizanții clasici
Urina umană, transformată în îngrășământ pentru agricultură / Un startup elvețian promite să reducă dependența de fertilizanții clasici